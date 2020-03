Die größten Nachwuchstalente der Welt: Luis Carbonell

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Luis Carbonell

ST, 16 (Jg. 2003), ESP – Real Saragossa

Aus dem Nachwuchs von Real Saragossa kommt der 16-jährige Angreifer Luis Carbonell, von dem man künftig wohl auch über die Grenzen Saragossas hinaus noch einiges hören wird. Carbonell debütierte 15-jährig für die spanische U17-Nationalmannschaft und spielt aktuell in der U19 des spanischen Zweitligisten. In der UEFA Youth League machte der Angreifer bereits mit drei Toren aus drei Spielen auf sich aufmerksam – als einer der jüngsten Spieler.

Einer für ein System mit zwei Stürmern

Carbonell ist ein flinker und stark umrührender Stürmer. Mit nur 170cm Körpergröße ist er dauernd in Bewegung, reißt Lücken auf, presst den gegnerischen Aufbau gerne als erste Pressinginstanz an. Ideal ist Carbonell als zweiter Stürmer in einem Zwei-Stürmer-System, wie etwa einem 4-4-2 oder einem 3-5-2 eingesetzt. Allerdings nicht nur als wichtiger Zuarbeiter, der sich immer wieder gerne in die Etappe fallen lässt, sondern auch als Abnehmer von tiefen Zuspielen. Carbonell weist einen großen Aktionsradius auf, lässt sich gerne auf die Zehnerposition zurückfallen und pendelt auch auf beide Flügel. Zumeist für kurze Kombinationsaktionen oder eine direkte, zielgerichtete Aktion, denn die größte Stärke des kleinen Angreifers ist mit Sicherheit sein eiskalter Abschluss.

Freistoßspezialist

Aus dem Spiel heraus ist Carbonell also eher ein Spieler für kurze, schnelle Aktionen und wenige Ballkontakte. Ebenso wenige Kontakte braucht er für eine weitere große Stärke: Seine perfekt getretenen Freistöße und Elfmeter. Speziell auf Nachwuchslevel machte Carbonell häufig den Unterschied aus, wenn aus dem Spiel heraus nichts ging.

Ein weiter Weg und die Hoffnung auf ein passendes Team

Ein Platz in der Kampfmannschaft Saragossas ist momentan noch ein gutes Stück weit entfernt und allgemein wird es bei Carbonell stark darauf ankommen, dass er in ein Team mit der richtigen Spielanlage findet. Idealerweise sollte das Team nicht zu dominant sein, sondern auch mal Räume für Konter vorfinden und außerdem mit zwei Stürmern oder einer Formation mit einem Freigeist hinter einem physisch starken Stoßstürmer spielen. Natürlich ist der junge Spanier aber noch lange nicht am Plafond seines Leistungsvermögens angekommen, weshalb es spannend sein wird, in den nächsten Jahren seine Entwicklung und seine Adaptierungsfähigkeiten zu beobachten.