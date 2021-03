Megatalente Jahrgang 2004 (2): Manuel Ángel

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Manuel Ángel

ZM, 16 (15.3.2004), ESP | Real Madrid Juvenil A

Im Nachwuchs von Real Madrid reift derzeit ein großes Mittelfeldtalent heran, an dessen Durchbruch in Spanien kaum jemand zweifelt. Manuel Ángel Morán Ibáñez, genannt nur Manuel Ángel, feiert übermorgen seinen 17. Geburtstag und spielt aktuell in der U17 von Real Madrid und in der spanischen U16-Nationalmannschaft. Der 168cm große Mittelfeldspieler kommt hauptsächlich auf der Acht zum Einsatz, kann aber auch als Zehner aufgeboten werden bzw. weist eher einen Drang nach vorne, als in die Defensive auf.

Allerdings ist Manuel Ángel auch ein Spieler, der sich im Spielaufbau ein wenig fallen lässt. Nicht unbedingt wie ein abkippender Sechser, aber als wichtiger Verbindungsspieler auf dem Weg in die Offensive. Der Real-Youngster gilt aktuell als bester Linksfuß im spanischen Nachwuchsfußball und bringt technisch alles mit, was es für eine steile Karriere braucht. Beeindruckend ist allerdings auch, dass er sogar Standardsituationen mit rechts schießt. Gerade in seiner Altersklasse, aber auch darüber hinaus gibt es nur wenige Spieler, die ihre Beidbeinigkeit so extrem ausleben, wie Manuel Ángel.

Momentan kickt der Mittelfeldspieler für die „Juvenil A“, also für die U17 von Real Madrid. Hier spielt er bereits über die gesamte Saison und nachdem er nun seinen Geburtstag feiern wird, ist davon auszugehen, dass das Ausnahmetalent ab der kommenden Saison in die U19 oder sogar schon in die zweite Mannschaft der Königlichen aufsteigen wird. Hinzu kommt, dass Manuel Ángel gerade erst einen größeren körperlichen Sprung hinter sich brachte, ein paar Zentimeter größer wurde. Auf lange Sicht könnte er in jedem Fall ein Spieler sein, der ohne Zwischenstopp den Durchbruch bei Real Madrid schafft.