Megatalente Jahrgang 2005 (40): Iker Bravo

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Iker Bravo

ST, 17 (13.1.2005), ESP – Real Madrid Castilla

Kommende Woche wird der spanische Vollblutstürmer Iker Bravo seinen 18. Geburtstag feiern. Und schon bis jetzt war die Karriere des 184cm großen Rechtsfußes ein echtes Abenteuer. Der junge Katalane stammt aus „La Masia“, der berühmten Nachwuchsakademie des FC Barcelona, wechselte aber im Sommer 2021 aus der U16 von Barca nach Leverkusen. Bei der „Werkself“ gab es einen Langzeitplan für den Spanier, der auch relativ baldige Kampfmannschaftseinsätze in Aussicht gestellt bekam.

Nach drei Toren in drei Spielen für Leverkusens U17 und sieben Tore in 14 Partien für die U19 kam aber dennoch alles anders: Nach einem Jahr verließ Iker Bravo die Leverkusener und wechselte zurück nach Spanien – ausgerechnet zu Barcas Erzrivalen Real Madrid. Leihweise um 300.000 Euro mit Kaufoption.

In Madrid wurde vereinbart, dass Bravo in der U19-Mannschaft an der Youth League teilnehmen, sonst aber in der zweiten Mannschaft in Spaniens dritter Spielklasse kicken würde. In der Youth League brachte er es bisher auf zwei Tore und drei Assists in nur drei Spielen, für Real Madrid Castilla ist er vorerst eher ein Einwechsler, erzielte zwei Tore in etwa 500 Minuten auf dem Platz. Dass Real Madrid die Kaufoption ziehen und den spanischen U19-Teamspieler, der für Spaniens U17-Auswahl zuvor alles zerschoss, fix binden wird, wirkt allerdings wahrscheinlich.

Iker Bravo hat definitiv das Zeug dazu, ein Klassestürmer zu werden. Im Strafraum ist der 17-Jährige ausgesprochen präsent und braucht kaum Ballkontakte für ein Tor. Seine Bewegungen, aber auch seine Abschlüsse sind schwierig vorauszuahnen und Bravo kann praktisch aus jeder Lage einen Treffer erzielen. Aber auch außerhalb des Strafraums ist er ein echtes Asset für seine Mannschaft, zumal er sich gerne weit zurückfallen lässt und einen großen Teil der Zentralachse beackert. Seine wendigen Dribblings, aber auch Trickreichtum und eine hohe Grundschnelligkeit auf den ersten Metern, machen es Gegenspielern auch in diesen tieferen Zonen äußerst schwer, Iker Bravo zu stoppen.

In der Vergangenheit wurde der Stürmer bereits mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht. Atlético Madrid soll ebenso Interesse gehabt haben, wie Eintracht Frankfurt, das den Blondschopf schon 16-jährig für den erweiterten Kampfmannschaftskader angedacht hätte. Nun wurden es aber schließlich doch die „Königlichen“ und Iker Bravo wird eher in die Fußstapfen von Benzema, als in die von Jese Rodriguez, der ebenfalls einmal ein riesiges Real-Talent war, steigen wollen… wie so oft, wird der entscheidende Faktor für den Youngster allerdings die Stärke und Reputation der internen Konkurrenz sein.

Starpotential: 8 von 10