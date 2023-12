Spielpraxis für Europameisterschaft 2024: Sasa Kalajdzic vor Wechsel?

Laut Informationen von Peter Linden soll der österreichische Angreifer Sasa Kalajdzic vor einer Leihe stehen. Der Spieler der Wolverhampton Wanderers hofft auf mehr Spielpraxis...

Laut Informationen von Peter Linden soll der österreichische Angreifer Sasa Kalajdzic vor einer Leihe stehen. Der Spieler der Wolverhampton Wanderers hofft auf mehr Spielpraxis vor der EM 2024 und will sich für die Endrunde ins Rampenlicht spielen. Der großgewachsene Stürmer könnte zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Der 26-Jährige Angreifer kam zwar in dieser Saison elf Mal in der Premier League zum Einsatz, absolvierte dort allerdings nur 159 Minuten! In dieser kurzen Zeit gelangen ihm aber zwei Treffer. Gegen den Everton FC reichten ihm fünf Minuten Spielzeit für ein Tor, gegen Bournemouth waren es acht Minuten. Beide Male erzielte der Österreicher den Siegtreffer seiner Mannschaft. Neben diesen beiden Toren steuerte Kalajdzic einen Treffer beim 5:0-Sieg im EFL Cup gegen Blackpool bei und bereitete ein Tor bei der 2:3-Niederlage gegen Ipswich im selben Bewerb vor.

Zufriedenstellend ist die Situation für den österreichischen Stürmer aufgrund der geringen Einsatzzeit trotz seiner vier Scorerpunkte natürlich nicht. Wolverhampton agierte in den meisten Spielen mit einer Solospitze, die entweder der ehemalige Salzburg-Legionär Hwang oder Matheus Cunha einnahm. Die beiden kamen in allen 19 Premier-League-Spielen zum Einsatz, wobei Hwang vermehrt am Flügel und Cunha als offensiver Mittelfeldspieler agierte. Hwang steuerte heuer bereits 10 Premier-League Tore und zwei Assists bei, Cunha steht bei fünf Toren und vier Assists.

Da es unwahrscheinlich ist, dass Kalajdzic an den beiden im Frühjahr vorbeikommt, ist laut seinem Berater Sasa Empacher eine Leihe angedacht, damit sich der Angreifer für die Europameisterschaft ins Rampenlicht spielen kann – ein Schritt der sicherlich auch im Sinne des Teamchefs Ralf Rangnick ist.

Als Favorit für die Leihe gilt Eintracht Frankfurt. Die Hessen, die in der deutsche Bundesliga auf Platz 6 stehen und sich im Winter verstärken wollen, stehen knapp vor der Verpflichtung von Donny van de Beek, der 2020 um 39 Millionen Euro von Ajax zu United wechselte, dort aber auch aus Verletzungsgründen vieles schuldig blieb. Gegen die Kalajdzic-Leihe spricht, dass Eintracht auch kurz vor Abschluss mit dem 20-jährigen Nigerianer Rafiu Durosinmi stehen soll, der in der Fortuna Liga in elf Spielen sechs Tore und sechs Assists beisteuerte und auch in der Europa Conference League Qualifikation drei Mal traf.

Unabhängig davon denkt die Eintracht laut Medienberichten über eine halbjährige Leihe des Österreichers nach, wobei neben den Hessen auch West Ham United und der Fulham FC Kandidaten für eine Leihe sein sollen.