SK Sturm stark bei Standards und Weitschüssen, Hartberg beste Kontermannschaft

Nach 17 Spieltagen befindet sich die österreichische Bundesliga in der Winterpause und wir nehmen dies wieder einmal zum Anlass, um euch einige interessante Statistiken zu präsentieren. Heute wollen wir uns ansehen wie die zwölf Bundesligisten ihre Tore in dieser Saison erzielten. Dabei wollen wir insbesondere auf die Ausreißer achten. Welche Besonderheiten gab es in den ersten 17 Runden zu beobachten? Alle Grafiken und Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Anhand der nachfolgenden Grafik lässt sich gut erkennen, wie die zwölf Bundesligisten zu ihren Treffern gekommen sind.

Grafik lässt sich per Klick vergrößern

Dank der Grafik erkennen wir sofort einige Ausreißer. Der SK Sturm schoss beispielsweise 20 seiner 28 Tore nach Weitschüssen oder Standardsituationen. Alleine die 10 Weitschusstore sind außergewöhnlich. Vergleichen wir diesen Wert mit dem gesamten Grunddurchgang der vergangenen Saison, sehen wir, dass dieser Wert ein ordentlicher Ausreißer ist. Vergangenes Jahr war am Ende des Grunddurchgangs der LASK die erfolgreichste Mannschaft bei Weitschüssen mit sechs Treffern.

Alleine dieser hohe Wert bei Weitschusstoren verrät uns, dass der SK Sturm einen niedrigeren Expected-Goal-Wert haben dürfte, als die Anzahl der tatsächlich erzielten Treffer. Dies bewahrheutet sich bei einem Blick auf die Statistiken, denn bei 28 erzielten Toren steht ein xG-Wert von 24.83 zu Buche.

Es ist seit vielen Jahren ein Trend im internationalen Fußball, dass die durchschnittliche Schussdistanz bei Toren immer geringer wird – der SK Sturm stellte sich eindeutig gegen diesen Trend, wenn man sich diese Zahlen ansieht.

Auch anhand dieser Grafik kann man gut erkennen, dass der SK Sturm sehr oft mit Schüssen außerhalb des Strafraums erfolgreich war. Mit Hartberg, Austria Klagenfurt und BW-Linz gibt es drei Mannschaften, die vier Mal per Weitschuss erfolgreich waren.

Die Blackies sind zudem die Mannschaft mit den meisten Toren nach Standardsituationen. Zählt man Elfmeter und direkte Freistöße dazu, erhöht sich diese Zahl auf zwölf Treffer und hätte noch höher ausfallen können, weil Sarkaria nur einen von drei Strafstößen im gegnerischen Tor unterbrachte. Am zweiterfolgreichsten war RB Salzburg, das sieben Mal nach einem ruhenden Ball erfolgreich war, gefolgt vom SK Rapid mit fünf Treffern.

22 der 28 Treffer des SK Sturm Graz fielen demnach entweder nach einer Standardsituation (inklusive Elfmeter) oder resultierten aus einem Weitschuss.

Weniger erfolgreich agierte der SC Austria Lustenau nach ruhenden Bällen. Die Vorarlberger trafen nur einmal nach einem direkten Freistoß und erzielten ansonsten keinen Treffer nach einem ruhenden Ball. Die WSG Tirol, BW-Linz und der LASK befinden sich hier ebenfalls im Schlussfeld.

Hartberger Kontermaschine

Die Hartberger erzielten zwar auch vier Tore nach Weitschüssen, vertrauten ansonsten allerdings eher dem schnellen Umschaltspiel. Fast jedes vierte Tor der Schopp-Mannschaft viel nach einem Konter! Mit siegen Kontertoren führen die Steirer diese Wertung deutlich vor Blau-Weiß Linz an, das insgesamt vier Mal nach Kontersituationen erfolgreich war. Kein einziges Tor nach einer Konterattacke erzielte der SK Sturm und der SCR Altach.