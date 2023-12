Stake Formkurve: Emanuel Emegha findet seinen Rhythmus in Straßburg

Was wurde aus

Heute berichteten wir bereits vom 3:2-Sieg Manchester Uniteds gegen Aston Villa, bei dem der ehemalige Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund endlich seinen ersten Premier-League-Treffer erzielte, den ihr euch hier ansehen könnt. Wir wollen dies zum Anlass nehmen einen Blick auf einen anderen ehemaligen Spieler des SK Sturm zu werfen, der den Grazern ebenfalls eine schöne Stange Geld mit seinem Wechsel einbrachte. Wie geht es Emanuel Emegha bei Racing Straßburg?



Der junge und großgewachsene Stürmer aus den Niederlanden wechselte im Sommer 2022 gegen eine Ablöse von rund drei Millionen Euro von Royal Antwerpen nach Graz. Der physisch starke Stürmer sollte den Abgang von Rasmus Höjlund kompensieren.

Der Neuzugang überzeugte mit seiner enormen Präsenz im letzten Drittel und brachte neben einer unglaublich starken Physis auch einen tollen Antritt und viel Geschwindigkeit mit – eine Kombination, die dem SK Sturm in der aktuellen Saison ein wenig abgeht.

In 27 Liga-Spielen steuerte er neun Treffer und drei Assists bei und wechselte anschließend gegen eine Ablöse von rund 13 Millionen Euro zu Racing Straßburg in die Ligue 1. Die hohe Ablöse kam sicherlich nicht nur wegen den neun Treffern in der österreichischen Bundesliga zustande, sondern aufgrund des hohen Potentials des Stürmers. Emegha bringt sehr viele Fertigkeiten mit, die ein Stürmer internationaler Klasse benötigt. Auch Sturm-Sportchef Schicker verriet, dass sich einige Werte des Stürmers auf internationalem Top-Niveau befinden. Gleichzeitig ist bekannt, dass Emegha ein junger, sensibler Spieler ist, der bei seinem Verein Bezugspersonen braucht, die ihm Vertrauen schenken und ihn auch ein wenig führen.

Bei seinem neuen Verein, der aktuell auf Platz 9 in der Tabelle steht, brauchte Emegha jedenfalls einige Zeit, bis er seine Goalgetter-Qualitäten fand, überzeugte aber in den letzten Runden mit sehr guten Leistungen. Bis zum 11. Spieltag erzielte er nur einen Treffer, zwischen den Runden 12 und 17 gelangen ihm aber drei weitere Tore und ein Assist. Dabei handelte es sich allesamt um sehr wichtige Scorerpunkte. Gegen Marseille und Brest erzielte er beim 1:1-Unentschieden jeweils den einzigen Treffer seiner Mannschaft, beim 2:1-Sieg eggen Le Havre gelang ihm der Führungstreffer zum 1:0 und beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Lorient steuerte er seinen ersten Assist in der Ligue 1 bei, als er seinen Mitspieler und ehemaligen französischen Teamspieler Kévin Gameiro bediente.

Emanuel Emegha ist somit mit vier Toren der erfolgreichste Torschütze der aktuellen Saison bei Racing Straßburg und es ist ihm zuzutrauen, dass er in die Fußstapfen des Senegalesen Habib Diallo hineinwächst, der im August in die Saudi Pro League zu Al-Shabab wechselte, nachdem er für die Straßburger in 103 Ligaspielen starke 41 Tore und sechs Assists beisteuerte.

In der Ligue 1 geht es nach einer sehr kurzen Winterpause bald wieder weiter und schon am 12.01. 2024 wartet auf Emegha das nächste Auswärtsspiel gegen Olympique Marseille. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten, wie es dem ehemaligen Angreifer des SK Sturm ergeht.