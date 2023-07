Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

André Onana

TW, 27, CMR | Inter Mailand – > Manchester United

Nach dem Vertragsende von David de Gea verpflichtete Manchester United den kamerunischen Teamkeeper André Onana als neuen Schlussmann. Der Transfer war den „Red Devils“ 52,5 Millionen Euro Ablöse wert. Der 34-fache Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Onana stammt aus der Fußballakademie des Ex-Barcelona-Stars Samuel Eto’o, wechselte fast erwartbar in den Nachwuchs von Barcelona und etablierte sich bei Ajax Amsterdam im Profigeschäft. Für die Niederländer spielte er 7 ½ Jahre, ehe er im vergangenen Sommer ablösefrei zu Inter Mailand wechselte.

Pierre-Émerick Aubameyang

ST, 34, GAB | Chelsea FC – > Olympique Marseille

Der in Frankreich geborene, gabunische Teamkapitän Pierre-Émerick Aubameyang kehrt nach elf Jahren im Ausland in sein Geburtsland zurück. Der mittlerweile 34-jährige Stürmer unterschreibt für drei Jahre bei Olympique Marseille, das den Rechtsfuß ablösefrei von Chelsea holte, wo er zuletzt eine schwierige Saison mit nur drei Toren in 22 Pflichtspieleinsätzen durchlebte. Zuvor spielte „Auba“ auch für den FC Barcelona und jahrelang für Arsenal und Dortmund, wo er die beste Zeit seiner Karriere verbrachte. Für Arsenal traf der Gabuner 92-mal, für den BVB erzielte er sogar 141 Tore. Zuletzt waren auch saudische Klubs und Großeinkäufer Galatasaray an Aubameyang interessiert.

Moussa Diaby

RA, 24, FRA | Bayer 04 Leverkusen – > Aston Villa

Leverkusens inverser Winger Moussa Diaby sorgte in den letzten Wochen für ein großes Transferhickhack, wird nun aber nicht nach Saudi-Arabien, sondern in die englische Premier League wechseln. Inklusive Boni wird Aston Villa bis zu 60 Millionen Euro für den malisch-stämmigen Franzosen bezahlen. Der 24-jährige, gebürtige Pariser war vor vier Jahren als PSG-Reservist nach Leverkusen gewechselt und hatte sich bei der Werkself nach kurzen Anlaufschwierigkeiten zum absoluten Leistungsträger entwickelt. In 172 Spielen erzielte er 49 Tore und 48 Assists für Leverkusen und war deshalb zuletzt auch bei Newcastle, Arsenal, Chelsea, Milan und auch seinem Ex-Klub PSG auf dem Zettel gestanden.

Jordi Alba

LV, 34, ESP | FC Barcelona – > Inter Miami CF

Auf Messi und Busquets folgt nun auch der spanische Teamkapitän Jordi Alba: Inter Miami, das Fußball-Franchise von David Beckham in der Major League Soccer, stellt weiter sein „ganz persönliches Barcelona“ zusammen. Jordi Alba spielte zuletzt elf Jahre für den FC Barcelona, wurde mit dem Team Champions-League-Sieger, sowie sechsmal spanischer Meister und absolvierte 93 Länderspiele für die „Furia roja“. Für Barca brachte es der Linksverteidiger auf 27 Tore und 99 Assists in 459 Pflichtspielen. Nach seinem Vertragsende in Barcelona entschied er sich nun gegen einen Wechsel zu Atlético Madrid oder Benfica Lissabon, sondern für eine „Reunion“ mit seinen alten Teamkollegen aus erfolgreichen Barca-Zeiten.