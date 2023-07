Attila Szalai wechselt zu Union Berlin: Finanzspritze auch für Rapid!

Der ungarische Nationalspieler Attila Szalai steht vor einem teuren Wechsel von Fenerbahce Istanbul zu Union Berlin – es wird erwartet, dass der Transfer noch...

Der ungarische Nationalspieler Attila Szalai steht vor einem teuren Wechsel von Fenerbahce Istanbul zu Union Berlin – es wird erwartet, dass der Transfer noch heute offiziell wird. Der Innenverteidiger wird der teuerste Transfer in der Geschichte der Köpenicker sein und es damit auch in der Kassa von Rapid klingeln lassen.

Das zweite Angebot der Berliner an den türkischen Großklub war gut genug: Attila Szalai wird um 14 Millionen Euro zu Union wechseln. Der Champions-League-Starter setzte sich damit gegen Nizza durch, das Szalai ebenfalls verpflichten wollte. In den letzten Jahren waren noch viele andere internationale Großklubs am Ungarn interessiert.

Rapid wird am Transfer mitschneiden: Durch den Solidaritätsbeitrag der FIFA wandern 2,5% der Ablöse nach Wien. Das entspricht 350.000 Euro – eine kleine, feine und aktuell dringend nötige Finanzspritze für die Hütteldorfer. In den letzten Monaten wurde ein möglicher Szalai-Transfer auf bis zu 20 Millionen taxiert, womit man nun etwas weniger erhält, als möglich gewesen wäre. Dennoch kann sich eine solche „Beteiligung“ für Rapid-Verhältnisse durchaus sehen lassen.

Fraglich ist hingegen, wieso Rapid den heute 25-Jährige vor sechs Jahren zum Nulltarif zum kleinen ungarischen Klub Mezökövesd ziehen ließ, nachdem er zuvor nur ein einziges Pflichtspiel für Rapid bestritt und meist nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Sofort nach seinem Rapid-Abgang war der 192cm-Mann überall Stammspieler – zuerst zwei Jahre bei Mezökövesd, dann 1 ½ Jahre auf Zypern bei Apollon Limassol und ab Ende 2019 auch in der ungarischen Nationalmannschaft, für die er mittlerweile 34 Länderspiele bestritt.

Im Jänner 2021 wechselte Szalai schließlich um 2,2 Millionen Euro von Apollon Limassol zu Fenerbahce, wo er schlussendlich zu einem echten Leistungsträger wurde und in 117 Spielen sieben Tore und vier Assists beisteuerte. Im Nachwuchs von Rapid kickte Szalai ganze 5 ½ Jahre, wodurch auch der recht hohe Solidaritätsbeitrag zustande kam. Das Ausmaß des Talents des kraftvollen Defensivmannes scheint man damals in Hütteldorf dennoch falsch eingeschätzt zu haben…