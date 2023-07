SK Sturm feiert zwei Testspielsiege

Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Waltersdorf testete der SK Puntigamer Sturm Graz am Samstag gleich zweimal gegen internationale Gegner. Im ersten Spiel konnten...

Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Waltersdorf testete der SK Puntigamer Sturm Graz am Samstag gleich zweimal gegen internationale Gegner. Im ersten Spiel konnten die Schwarz-Weißen den slowakischen Dritten der vergangenen Saison Spartak Trnava deutlich mit 4:0 bezwingen. Das zweite Testspiel gegen den SC Backa Topola endete 2:1.

SK Puntigamer Sturm Graz 4:0 (2:0) Spartak Trnava

Tore: Sarkaria (9’), Kiteishvili (43’), Gazibegovic (55’), Teixeira (77‘)

Safenstadion Bad Blumau, 8. Juli 2023, 15.00 Uhr, 1000 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Scherpen (46’ Lorenz) – Gazibegovic – Geyrhofer – Molnar – Dante (86’ Sorg) – Serrano (73’ Löcker) – Prass – Hierländer © (68’ Grgic) – Kiteishvili – Teixeira – Sarkaria

Spartak Trnava (Startformation): Vantruba – Prochazka – Kosa – Ujlaky – Bainovic – Stefanik – Ofori – Kostrna – Mikovic – Daniel – Ristovski

SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:1) SC Backa Topola

Tore: Bøving (52’), Włodarczyk (89’); Pantovic (41’)

Trainingszentrum Messendorf, 8. Juli 2023, 18.00 Uhr, 200 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Maric (46’ Bignetti) – Stückler (72’ Löcker) – Affengruber – Wüthrich (80’ Sorg) – Schnegg – Stankovic © – Demaku – Bøving – Horvat – Jantscher (72’ Grgic) – Emegha (46’ Włodarczyk)

SC Backa Topola (Startformation): Calusic – Jovanovic – Milosavljevic – Ilic – Stojic – Kuveljic – Pantovic – M. Cvetkovic – Petrovic – Dakovic – D. Cvetkovic

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Es war ein guter Testspieltag und hat den Zweck am Ende des Trainingslagers absolut erfüllt. Im Spiel gegen Spartak Trnava konnte unsere Mannschaft bei glühender Hitze vor allem fußballerisch überzeugen und schöne Tore erzielen. Im zweiten Testspiel hat uns Backa Topola wie schon in der Wintervorbereitung richtig gefordert. Es war ein Spiel mit hoher Intensität, das wir am Schluss noch für uns entscheiden konnten.“ ­