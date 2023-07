LASK-Trainer Sageder: „Wir haben unsere Pflicht erfüllt“

Der LASK startet mit einem 6:0 (1:0)-Sieg gegen den Regionalligisten SC Röthis in die UNIQA-ÖFB-Cup-Saison. Die Vorarlberger agieren knapp 70 Minuten in Unterzahl, Marin...

Der LASK startet mit einem 6:0 (1:0)-Sieg gegen den Regionalligisten SC Röthis in die UNIQA-ÖFB-Cup-Saison. Die Vorarlberger agieren knapp 70 Minuten in Unterzahl, Marin Ljubicic bringt die Linzer in der 24. Minute auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel machen Doppelpacker Moussa Koné, Ibrahim Mustapha, Philipp Ziereis und Thomas Goiginger alles klar.

Der LASK dominierte in Röthis deutlich, doch der Vorarlberger Regionalligist zeigte einen defensiv kompakten Auftritt und ließ anfänglich nur wenige Chancen zu. Zum ersten Mal prüfte Robert Zulj Röthis-Keeper Thomas Böckle mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze, stellte ihn damit aber vor kein größeres Problem. Nach einer Viertelstunde landete der Ball im Strafraum bei Neuzugang Moussa Koné, der in Bedrängnis aus der Drehung abzog – links vorbei. Die Schlüsselszene der ersten Hälfte gab’s in der 21. Minute: Marin Ljubicic ereilte einen Steilpass und entwischte seinem Bewacher Felix Schöch. Der Kapitän der Vorarlberger zerrte den Mittelstürmer an der Strafraumgrenze zu Boden – Schiedsrichter Walter Altmann entschied auf Torraub und Rot. Den fälligen Freistoß brachte Peter Michorl im zweiten Versuch aufs Tor, Thomas Böckle hielt sein Tor aber erneut sauber. Zwei Minuten später gelang die Führung: Marin Ljubicic wuchtete eine Flanke von René Renner per Kopfball ins Tor – 1:0 (24.).

Zehn Minuten später sorgte René Renner mit zwei weiteren Hereingaben für Gefahr: Zunächst bediente er Florian Flecker, der den Keeper per Kopf zur Parade zwang. Nur Sekunden später fand er Robert Zulj, dessen Direktabnahme ebenfalls abgewehrt wurde. Der LASK erspielte sich nun Chancen im Minutentakt, einen Abschluss von Peter Michorl aus spitzem Winkel entschärfte Thomas Böckle (36.), ein Kopfball von Felix Luckeneder ging an die Latte (37.).

Koné trifft doppelt

Der LASK kam druckvoll aus der Kabine und erhöhte bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel: Eine Flanke von Florian Flecker leitete Marin Ljubicic technisch wertvoll per Brust zu Moussa Koné weiter und der Senegalese erzielte aus knapp zehn Metern sein erstes Pflichtspieltor für den LASK. In der 57. Minute legte der Offensivmann nach und schnürte einen Doppelpack: Diesmal hatte Robert Zulj direkt vor Keeper Böckle quergelegt, Moussa Koné musste nur noch einschieben – 3:0.

In der 64. Minute markierte auch Röthis einen Abschluss, den Flachschuss von Julian Mair parierte Tobias Lawal problemlos. Drei Minuten später streifte ein Freistoß von Robert Zulj die Latte, ehe es in der 69. Minute erneut einschlug: Der eingewechselte Ibrahim Mustapha schraubte sich im Fünfmeterraum in die Höhe und köpfte unhaltbar in den linken Winkel. In den Schlussminuten trugen sich auch Philipp Ziereis (84., Abstauber) und Thomas Goiginger mit einem Schuss ins lange Eck (86.) in die Torschützenliste ein und bescherten den Linzer Athletikern einen ungefährdeten 6:0-Auswärtssieg zum Start in die neue Saison. Der LASK steht damit in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB Cups (26. – 28. 9. 2023).

So spielte der LASK: Lawal – Stojkovic (70. Ljubic), Ziereis, Luckeneder, Renner – Michorl (59. Horvath), Jovicic – , Flecker (59. Goiginger), Zulj, Koné (59. Mustapha)– Ljubicic (70. Usor)

Tore: / ; Ljubicic (24.), Koné (50., 57.), Mustapha (69.), Ziereis (84.), Goiginger (86.)

Gelb: Scheichl (17.); Edelhofer (44.) (18.)

Rot: Schöch (21.)

Sportplatz an der Ratz

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir haben unsere Pflicht erfüllt und einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Wir sind derzeit mitten in einem Prozess, sowohl im körperlichen als auch im technisch-taktischen Bereich – das hat man natürlich auch heute phasenweise gesehen. Nichtsdestotrotz war es ein guter Start in die neue Saison. Jetzt steht uns bis zum Auftakt-Kracher gegen Rapid noch eine Trainingswoche bevor – wir sind heiß auf nächsten Freitag.“

(LASK Pressemeldung)