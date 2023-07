Bayern holen Napoli-Topspieler Kim, Salzburg verleiht Van der Brempt

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Min-jae Kim

IV, 26, KOR | SSC Napoli – > FC Bayern München

Der südkoreanische Innenverteidiger Min-jae Kim wechselt von Neapel nach München. Die Bayern bemühten sich lange um den 26-Jährige, der maßgeblichen Erfolg am Meistertitel des SSC Napoli hatte und setzten sich nun gegen zahlreiche Mitbieter aus dem oberen Segment der Premier League durch. Kim kostet 50 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Napoli hatte den 49-fachen Nationalspieler erst vor einem Jahr um 18 Millionen von Fenerbahce losgeeist. Ein Jahr davor spielte Kim noch in China für Beijing Guoan. Für Napoli brachte er es in seiner einzigen Saison auf 45 Einsätze, zwei Tore und zwei Assists.

Ignace van der Brempt

RV, 21, BEL | Red Bull Salzburg – > Hamburger SV

Der belgische U21-Teamspieler Ignace van der Brempt wird von Red Bull Salzburg nach 1 ½ Jahren verliehen: Der Rechtsverteidiger wechselt für die kommende Saison zum Hamburger SV in die 2. deutsche Bundesliga. Der 21-Jährige aus Antwerpen kam für Salzburg nur auf 24 Pflichtspieleinsätze und hatte praktisch keine Chance sich gegen Amar Dedic durchzusetzen. Die Salzburger hatten mit Kilian Ludewig zuvor schon einen weiteren Rechtsverteidiger (erneut) verliehen. Ein möglicher Ersatzmann wäre jetzt noch der 18-jährige Deutsche Leandro Morgalla, der zwar eigentlich Innenverteidiger ist, aber auch auf der rechten Seite spielen kann. Er kam Anfang Juli um 1,8 Millionen Euro von 1860 München.

Zeki Amdouni

ST, 22, SUI | FC Basel – > Burnley FC

Der FC Basel darf sich über den drittteuersten Verkauf seiner Vereinsgeschichte freuen. Der 22-jährige Mittelstürmer Zeki Amdouni kam erst im vergangenen Sommer leihweise von Lausanne-Sport und wurde vor wenigen Wochen fix von den Baslern verpflichtet. Die vier Millionen Euro Ablöse, die Basel bezahlte, wirken recht hoch – allerdings zeigte Amdouni in seiner einzigen Basel-Saison mit 22 Toren in 52 Spielen ordentlich auf. Wenn man sich nun den Transfer zum Premier-League-Aufsteiger Burnley genauer ansieht, dann wirken die vier Millionen, die Basel bezahlte, recht gering: Die Engländer legten nämlich gleich 18,6 Millionen Euro auf den Tisch, um Amdouni bis 2028 zu binden. Nur Manuel Akanji und Breel Embolo brachten dem FC Basel mehr Geld ein.

Baila Diallo

LV, 22, SEN | Clermont Foot – > SC Austria Lustenau

Mit dem 22-jährigen Senegalesen Baila Diallo hat Austria Lustenau einen Ersatz für den zu Austria Wien abgewanderten Hakim Guenouche gefunden. Der französische Kooperationsverein Clermont Foot verleiht den Linksverteidiger für ein Jahr ins Ländle. Der in Toulouse geborene Diallo war bereits in der Saison 2021/22 an den französischen Drittligisten Orléans verliehen und bestritt in der abgelaufenen Saison sechs Ligue-1-Spiele für Clermont (jeweils eingewechselt) und eine Cup-Partie. Die Lustenauer konnten zudem die Leihe des aufstrebenden Clermont-Angreifers Yadaly Diaby um ein weiteres Jahr verlängern.