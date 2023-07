CL-Vorschau: Ferencvaros und Slovan Bratislava benötigen Sieg

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute eine Vorschau auf zwei Partien für euch. Diesmal blicken wir auf zwei Meistermannschaften von zwei Nachbarstaaten,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute eine Vorschau auf zwei Partien für euch. Diesmal blicken wir auf zwei Meistermannschaften von zwei Nachbarstaaten, die als große Favoriten in die Begegnungen gingen, aber im Hinspiel nur ein Unentschieden erreichten.

Ferencvaros – KÍ Klaksvík

Mittwoch, 19.07. 2023, 18:00 Uhr

Ferencvaros ging als klarer Favorit ins Auswärtsspiel gegen den färöischen Meister Klaksvik, kam jedoch nicht über ein torloses 0:0-Unentschieden hinaus. Die Punkteteilung war eine der größten Überraschungen in den Hinspielen der 1. Runde in der CL-Qualifikation. Der färöische Meister, der mit 16 Siegen aus 16 Partien auch diese Saison die Ganzjahresmeisterschaft klar anführt und in der heimischen Liga keine Konkurrenz hat, wehrte sich tapfer gegen den Favoriten und ließ nicht allzu viele Chancen im Hinspiel zu. Die Gäste aus Ungarn diktierten das Spielgeschehen und kamen auf 69% Ballbesitz, spielten sich allerdings nur wenige hochkarätige Chancen heraus. Die Expected Goal Werte nach dem Spiel lauten 0.69:0.90 aus Sicht von Klaksvík, was durchaus beachtlich ist, da die Ungarn qualitativ nur knapp die besseren Chancen hatten.

Dennoch werden nicht viele auf eine Sensation tippen. Ferencvaros wird sich eine Blamage zuhause ersparen wollen und versuchen, das Spiel schnell zu entscheiden. Die Gäste wiederum werden so lange wie möglich ohne Gegentor bleiben wollen. Die Defensive ist ohnehin der Trumpf der Färöer, die in der Meisterschaft auch nur acht Tore in 16 Partien kassierten. Die Qualität der Gegner ist natürlich eine andere.

Hoffnungen dürfen sich die Gäste vielleicht ein wenig machen, weil die Mannschaft von Ferencvaros auf vielen Positionen gegenüber dem Vorjahr verändert wurde. Der ungarische Meister sollte allerdings personell noch besser aufgestellt sein, da mit Roter-Stern-Stürmer Aleksandar Pesic, Linksverteidiger Cristian Ramírez und dem ehemaligen Maccabi-Haifa-Mittelfeldspieler Mohammed Abu Fani viel Qualität dazugekauft wurde. Die Truppe ist noch nicht eingespielt, sollte heute aber ihr erstes Erfolgserlebnis der neuen Saison feiern. Alles andere wäre eine große Sensation.

Swift Hesperingen – Slovan Bratislava

Mittwoch, 19.07. 2023, 20:00 Uhr

So wie Ferencvaros verabsäumte es auch Slovan Bratislava im Hinspiel als Favorit einen Vorsprung herauszuspielen. Der große Unterschied war aber, dass Slovan zuhause antrat. Die Slowaken gerieten nach einem Strafstoß nach 22 Minuten in Rückstand, konnten diesen aber nur drei Minuten später durch Vladimir Weiss egalisieren. Knapp vor der Pause leistete sich Routinier Juraj Kucka einen folgeschweren Aussetzer, als er nach einem Zweikampf seinen Gegenspieler festhielt und biss! Eine rote Karte war die logische Folge und der zentrale Mittelfeldspieler wird seiner Mannschaft auch im Rückspiel fehlen. Dass sich ein 97-facher Nationalspieler zu so einer Aktion hinreißen lässt, ist nicht zu verstehen.

Aufgrund des Strafstoßes hat der Außenseiter aus Luxemburg bei den xG-Werten mit 0.53:1.15 sogar die Nase vorne. Zählt man nur die Aktionen aus dem Spiel heraus, bleiben xG-Werte von 0.37:0.22 übrig. Das heißt, beide Mannschaften verstanden es nicht Chancen herauszuspielen und man darf gespannt sein, ob man im Rückspiel ein ähnliches Bild sehen wird. Kevin Wimmer stand in der ersten Begegnung übrigens nicht im Kader, da er aus der letzten Saison noch eine Kartensperre absitzen musste. Heute wird er jedenfalls im Kader und vermutlich auch in der Startelf auflaufen.

