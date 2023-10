Erster Köln-Sieg nach Kainz-Doppelpack

In einem spannenden rheinischen Derby feierte der 1. FC Köln seinen ersten Saisonsieg . Dank eines Doppelpacks von Kapitän Florian Kainz konnten die „Geißböcke“...

In einem spannenden rheinischen Derby feierte der 1. FC Köln seinen ersten Saisonsieg . Dank eines Doppelpacks von Kapitän Florian Kainz konnten die „Geißböcke“ Borussia Mönchengladbach mit 3:1 besiegen. Ein kleiner Befreiungsschlag, da man mit den ersten drei vollen Punkten in dieser Saison das Tabellenende verließ.

Der Ex-Rapidler Florian Kainz, der 2016 von Hütteldorf zum SV Werder Bremen wechselte und später einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieb, war der Mann des Tages. Er verwandelte in der ersten Halbzeit einen Handelfmeter (9.) und legte im zweiten Durchgang mit einem weiteren Treffer via Foulstrafstoß zum 2:1 nach (76.). Mit diesen beiden Toren steht Kainz nun bei insgesamt drei Saisontreffern. Doch der Weg zum Sieg war nicht einfach. Zwar hatte Kainz bei seinem zweiten Elfmeter Glück, da Gladbach-Goalie Moritz Nicolas den ersten Versuch parierte, jedoch stand der Torhüter regelwidrig vor der Linie. Beim zweiten Versuch blieb Nicolas chancenlos.

Ab Minute 1:00 könnt ihr euch das erste Tor von Florian Kainz ansehen. Ab 3:25 seht ihr den zweiten Strafstoß, der wiederholt werden musste, da der Gladbach-Goalie zu früh die Torlinie verließ.

Der dritte Treffer für Köln kam von Luca Waldschmidt in der Nachspielzeit (91.). Doch bevor das geschah, hatte der Schweizer Nico Elvedi für die Gäste den Ausgleich erzielt (63.). Während Kainz für Köln glänzte, hatte Manu Koné von Mönchengladbach einen weniger erfreulichen Tag. Er verursachte durch ein Handspiel den ersten Elfmeter und sah später Rot nach einem Foulspiel an Dejan Ljubicic (72.).

„Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns, besonders in einem Derby„, betonte Kainz nach dem Spiel. „Wir wussten, um was es geht, und haben entsprechend gespielt.“ Trainer Steffen Baumgart zeigte sich ebenfalls erleichtert und stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Es ist schön zu sehen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt.“

Nach diesem Sieg gab Köln das Schlusslicht an Mainz ab und steht nun mit vier Punkten auf dem 16. Platz, während Mönchengladbach mit sechs Punkten den 13. Rang belegt. Ein Sieg, der nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Moral von großer Bedeutung ist. Ein Erfolg, der zur richtigen Zeit kam und den FC-Fans Hoffnung für die restliche Saison gibt.

Florian Kainz liegt nun nach neun Saisonspielen bei drei Treffern und ist damit der beste Torschütze seiner Mannschaft.