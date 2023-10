LASK-Fans: „Die Trainerdiskussion hat sich erübrigt“

Der LASK sorgte für die Überraschung der Runde und gewann das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg verdient mit 1:0. Was sagen die Fans zu dem...

Der LASK sorgte für die Überraschung der Runde und gewann das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg verdient mit 1:0. Was sagen die Fans zu dem Sieg gegen den Serienmeister? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

René: „Wenn man die Partie am Ende noch 3:0 gewinnen, muss Salzburg auch Danke sagen! Es macht einfach den Unterschied, wenn Spieler wie Michorl, Goiginer und Stojko dabei sind. Allein vom Charakter. Die Mannschaft spielt ganz anders!“

columbomaho: „Wahnsinnig starke Partie. Gratulation an das Team für den brutalen Einsatz und Willen. Gratulation an das Trainerteam, taktisch war das brillant!“

Traunseelaskler: „Nach diesem Spiel hat sich hoffentlich jegliche Trainerdiskussion auf der Stelle erübrigt! Ich finde, man sieht eine klare Spielidee, die in Phasen schon gut funktioniert – und wenn sie funktioniert, dann sind wir ein extrem unangenehmer Gegner! Klar war das heute kein besonders gutes Salzburg, nichtsdestotrotz musst du dort erst einmal so spielen. Wir haben uns ja nicht hinten hineingestellt, im Gegenteil, wir waren extrem mutig und zielstrebig, haben defensiv kaum etwas zugelassen (wenn man von den ein, zwei Patzern, die uns leider derzeit in fast jedem Spiel in der Defensive passieren, absieht) und waren meiner Meinung nach in der zweiten Hälfte deutlich mehr am Drücker als Salzburg. Einzig die offensive Effektivität, sei es in Sachen letzter Pass oder in Bezug auf die vielen Großchancen am Schluss, lässt leider noch zu wünschen übrig. Und weil auch die Neuzugänge regelmäßig kritisiert werden: Ich finde Bello hat heute eine Top-Partie gespielt (generell habe ich das Gefühl, dass er von Spiel zu Spiel besser wird), mit solchen Leistungen macht er auch einem fitten Renner Konkurrenz! Alles in allem ist meine ganz klare Erkenntnis aus diesem Spiel: Ich glaube an diese Mannschaft und finde, dass man ihr weiterhin Zeit geben muss, auch wenn es noch nicht konstant gut läuft. Ich bin aber mittlerweile überzeugt, dass sich das auszahlt! Wenn wir tatsächlich das, was wir zu spielen versuchen, konstanter abrufen können, dann blicke ich mit Zuversicht in die Zukunft! Zudem stimmt mich auch positiv, dass das jetzt die zweite Länderspielpause in Folge war, aus der wir stärker heraus- als hineingekommen sind. Die Richtung stimmt also!“

Steve McManaman: „Muss gestehen, dass ich im Vorfeld nicht an eine so überzeugende Leistung geglaubt hab. Aber wenn ich ehrlich bin, dann war dieser Sieg heute nie in Gefahr. Weiter so, Burschen!“

Fuasboi: „Starke Leistung von der Mannschaft und vom Trainerteam! Nicht wieder zu erkennen war für mich Usor. Kaum sind die blonden Haare weg, läuft‘s.“

LASK1965: „So will ich den LASK sehen. Gratulation an alle Beteiligten. Und das bitte in Zukunft auch gegen so Jausengegner wie Toulouse abrufen.“

aaaeskaaa: „Yes, 3 Punkte aus Salzburg mitnehmen ist richtig geil! Gezittert habe ich heute nur nach den angezeigten sechs Minuten Nachspielzeit. Aber nicht wegen der Leistung, sondern der Erinnerung an letzte Saison als Solet in Minute 95 noch den Ausgleich erzielte. Im Gegensatz zu heute kamen wir da gegen Ende ordentlich unter Druck. Heute kann man maximal unseren Abschluss kritisieren. Wenn man drei Mal Eins-gegen-Eins aufs Tor läuft darf man auch mal auf 0:2 erhöhen.“

lasso: „Ein richtiger Befreiungsschlag (mehr Leistung als ergebnistechnisch) zur richtigen Zeit. Bei einem Auswärtsspiel beim belgischen Tabellenführer wird es mindestens eine ähnliche Performance brauchen.“

Chrisu6: „Ich hebe normalerweise auch selten einen Spieler hervor, aber ich denke, dass er es jetzt auch mal verdient hat, nachdem er auch verbal schon massiv verdroschen wurde – unser Filip Stojkovic hat endlich auch wieder so performt, wie man es sich grundsätzlich von ihm auch erwarten würde. Das war ein Schritt in die richtige Richtung.“

ibinsneta: „Beeindruckend für mich auch, wie gut gestern das Pressing bei gleichzeitiger defensiver Stabilität funktioniert hat. Zeitweise hatte ich im Stadion das Gefühl, dass wir einen Mann mehr am Platz haben. Schade, dass Havel und am Ende Goigi den Sack nicht zugemacht haben. Allein Havel hätte für ein Fuschler Debakel sorgen können. Klar aber auch, dass die Bullen nicht ihren besten Tag hatten und sich, nachdem ihnen die Schneid abgekauft war, nicht mehr erfangen haben. Bei all dem Potential das diese Spieler haben merkt man, dass es etwas an Erfahrung fehlt.“

