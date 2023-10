Austria-Fans: „Die sportliche Krise ist beendet“

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand zum oberen Playoff auf zwei Punkte. Wir...

Die Wiener Austria gewann das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0 und verkürzte damit den Abstand zum oberen Playoff auf zwei Punkte. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft sind? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „3 Siege und 1 Remis (das bekanntlich zu neunt) aus den letzten 4 Spielen. In all diesen Spielen ohne Gegentor geblieben, gar seit 435 (!) Minuten Torsperre ohne Gegentreffer, aber 10 Tore erzielt. Freunde des gepflegten Fußballs, der Turnaround ist geschafft, die sportliche Krise ist beendet, das obere Playoff nur zwei bis drei Punkte entfernt, trotz einer sehr mühsamen 1. Halbzeit des Grunddurchgangs.“

Blackcactus: „Es hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, dass der Turnaround geschafft wurde. Die Auslosung wollte es so, dass wir eine ziemliche Durststrecke hatten mit starken Gegnern, dann natürlich einige miese Schiri Entscheidungen in Spielen, die du normal gewinnen musst (Altach). Jetzt halt mit BWL und WSG fixe untere Playoff-Mannschaften, dazu der Cup.“

maxglan: „Die Chancenverwertung bleibt ein Riesenmanko. Das müssen heute eigentlich vier bis fünf Tore sein. Hinten teilweise richtig anfällig, weil wir genau einen Mann (Prelec) nicht verteidigen können. Die zweite Halbzeit eigentlich ein Skandal, wo uns die Rote dann ein bissl rettet. Gegen eine absolut biedere Mannschaft streckenweise so schlecht auszuschauen, stimmt mich ganz und gar nicht positiv.“

Hutz: „Schiris waren uns heut sehr gut gewogen, hätte durchaus ein bis zwei rote Karten für uns geben können…Sei’s drum, unterm Strich ein verdienter Sieg und das obere Playoff ist wieder in Sichtweite.“

kingpacco: „Erste Halbzeit musst du den Gegner eigentlich so demoralisieren, weil du da schon mindestens 4:0 führen musst. 2. Halbzeit musst du froh sein, dass wir da nicht den Ausgleich bekommen haben – und wenn der Schiri bei Potzmann und Huskovic rot gibt, kannst dich nicht mal beschweren.“

pramm1ff: „Wenn ich es richtig sehe, dann beenden wir die Hinrunde mit maximal drei Punkten Rückstand auf das obere Playoff. Das ist jedenfalls machbar, aber eine Durststrecke wie im Spätsommer darf uns nicht mehr passieren.“

AngeldiMaria: „Eigentlich unglaublich und es wäre nicht die Austria, die nach so einer überlegenen Halbzeit, meine Nerven trotzdem noch strapaziert. Unfassbar, wie man in die 2. Hälfte ging. Überheblichkeit gepaart mit schlampigen Pässen. Chancenverwertung 5 setzen.“

Gatrik: „Früchtl heute bester Mann am Platz. Weiß nicht was in Halbzeit 2 los war, aber gegen stärkere Gegner hätten wir das noch verloren. Ich freu mich über den Sieg, aber vor Sturm habe ich Bauchweh.“

jimmyhogan: „Nach vorne noch zu behäbig und wenig kaltschnäuzig. Insgesamt aber die letzten Wochen wesentlich kontrollierter und besser, nachdem man das „extrem spannende“ Harakiripressing endlich auf den Playbook-Friedhof geworfen hat. Bei Huskovic muss man meiner Meinung nach rot geben, er trifft nur den Arm, nicht den Ball. Da wurden wir jetzt bevorzugt. War aber auch keine Spielentscheidende Szene mehr.“

Altes Landgut: „Bin froh über die 3 Punkte. Hätten wir die komplette Partie so gespielt wie in der ersten Hälfte, wäre ich nicht nur froh, sondern auch sehr zufrieden. So bin ich eher erleichtert, dass wir den zweiten Sieg in Folge feiern konnten. Alles andere hätte wieder nur weiter Unruhe in den Verein gebracht.“

MagicWeudl: „Vucic hat gestern bewiesen, dass er viel zu unterbewertet ist. Behauptet sich vorne, findet die Räume wo er sein muss, ist technisch eher überdurchschnittlich versiert und haut sich ordentlich rein. Ich hoffe wir sehen ihn in Zukunft öfter am Feld. Das Tor hat mich echt gefreut für ihn!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:0-Auswärtssieg der Wiener Austria.