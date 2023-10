Rapid-Fans: „Lassen uns wieder die Butter vom Brot nehmen“

Der SK Rapid verlor gestern gegen Austria Klagenfurt zuhause mit 2:3. Nachdem die Grün-Weißen die ersten 45 Minuten komplett kontrollierten, erwiesen sich die Gäste...

Der SK Rapid verlor gestern gegen Austria Klagenfurt zuhause mit 2:3. Nachdem die Grün-Weißen die ersten 45 Minuten komplett kontrollierten, erwiesen sich die Gäste aus Klagenfurt in der zweiten Hälfte extrem effizient und brachten jeden Schuss im gegnerischen Tor unter. Nach dem Schlusspfiff machten die Fans auf den Rängen ihren Unmut kund und viele forderten die Ablöse des Trainers. Wir wollen uns ansehen wie die Fans im Austrian Soccer Board über diese Partie denken.

Fox Mulder: „Was soll man dazu noch sagen? Egal gegen wen, egal was während des Spiels passiert, wir halten uns stur an ein viel zu starres und teilweise lethargisches Spielkonzept, das einfach nicht gut genug funktioniert. Wie lange schaut man sich das noch an? 14 Punkte nach 11 Runden ist ein Armutszeugnis und wir stehen völlig zurecht auf dem 6. Platz.“

LiamG: „Was willst noch sagen? Wir kämpfen ums obere Playoff und lassen uns daheim wieder mal die Butter vom Brot nehmen. Nicht nur das. Wir lassen uns sogar 3 einschenken, während wir einmal mehr unfähig vorm Tor sind. Das ist einfach alles zu wenig. Burgi hin, Zoki her, Umbruch hier, Aufbau da – es passt einfach so viel bei uns nicht – und das seit Jahren. Es ist keine Verbesserung in Sicht. Ich bin nicht mal mehr angefressen, sondern einfach nur noch sprachlos.“

Hugo_Maradona: „Wir sind ein Mittelklasse-Verein, mit Mittelklasse-Mannschaft und Mittelklasse-Trainerteam.“

AC58: „Was ich heute den Trainern konkret vorwerfe ist, dass sie nicht imstande sind, im Voraus zu denken. Der Abwärtstrend war nach 30 Minuten zu erkennen und die Tagesform von Nana auch. Es hätte in der Pause ganz klare Erfrischung gebraucht, mindestens geistig aber eigentlich auch personell (Schick) und nicht erst wenn es wieder einmal zu spät ist. Stattdessen verwirrt man einen ohnehin schon mit sich kämpfenden RAV, indem man ihn auf eine völlig absurde Position zieht und ihm noch dazu dahinter die Deckung wegnimmt. Dagegen hat sich weder an der Passgeschwindigkeit noch an der Laufbereitschaft etwas verbessert. Viel blöder hätte man es nicht anstellen können. Es sind diese vielen kleinen Fehler, die aus einer schlechten Analyse und aus Entscheidungsschwäche heraus entstehen. Barisic hat vieles gut gemacht – aber er gibt der Mannschaft nicht das mit, was sie tatsächlich und in erster Linie braucht um erfolgreich zu sein. Und ich bin, eigentlich schon seit Gurten, überzeugt, dass er es auch nicht kann! Das Team leidet an: Schlampigkeit, fehlender Beherztheit und an Entscheidungsschwäche. All das geht vom Trainerteam aus bzw. könnte von dort auch zum Guten korrigiert werden. Wenn Barisic bleibt sollten wir auch das Ziel oberes Playoff aufgeben um nicht am Ende schwer enttäuscht zu werden. Wenn nicht, wird es auch schwer, den Richtigen zu finden, denn wir sollten durch einen Wechsel zwar einiges dazu gewinnen aber nichts von unseren spielerischen Eigenschaften verlieren.“

b3n0$: „Bester Rapidler am Platz: Peter Pacult. Verlierer des Tages: 17 600 Zuschauer, Zoran Barisic. Damit ist alles gesagt.“

Longitudinal: „Ich finde, dass sich schon vor dem ersten Tor der Klagenfurter ein Drehen der Partie abgezeichnet hat , aber von der Bank kommt Nichts; dann im Rückstand passieren Wechsel, die ich nicht nachvollziehen kann; nach dem Spiel eine Analyse wie vom Kräuterpfarrer Weidinger; dieses Warten auf etwas was vielleicht einmal passiert, beginnt bei Rapid auf der Bank.“

gw1100: „Diese Heimbilanz, gepaart mit Derby und Gurten muss Konsequenzen für das Trainerteam haben. Der Kader ist gut, kann und könnte viel mehr. Burgstaller, Grüll, Seidl, Kühn sind allesamt tolle Kicker. Grgic hats bewiesen, über Hedl/Querfeld brauchen wir gar nicht reden. Sattlberger ist ein TOP Mann mittlerweile. NEIN, da ist viel, viel mehr drinnen. Ich habe ihn immer sehr gemocht, aber jetzt ist es Zeit sich zu verabschieden, so kann und darf es nicht mehr weitergehen.“

Ernesto: „Ich befürchte es wird nun eng für Barisic. Ich habe mir sehr gewunschen, dass es klappt und wir haben teilweise auch richtig guten Fußball gesehen, aber wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann kannst halt nichts machen. Irgendwie läuft alles gegen uns. Vor einem Trainerwechsel habe ich trotzdem Angst. Keine Ahnung wer dann kommen wird. Dann ist es wieder der Kader vom Vorgänger und es muss wieder umgebaut werden.“

LaDainian: „Du dominierst, führst 1:0. Dann die Halbzeit. Klagenfurt macht danach dasselbe, schießt aber 3 Tore. Pacult sitzt die meiste Zeit regungslos auf der Bank, muss selten eingreifen. Aber seine Mannschaften funktionieren auch so, da weiß jeder was er zu tun hat, da ist Mentalität drinnen, da brauchst du keine Wunderwuzzis. Wenn bei uns mal reagiert wird dann stur und wenig kreativ. Eigentlich hatten wir nichts entgegenzusetzen. Bedenklich.“

