Altersrekord in Argentinien: 14-Jähriger feiert Profidebüt

Der Fußball lebt von seinen Talenten. Die Youngster von heute sind die Stars von morgen und lösen die gegenwärtige Generation früher oder später ab. Denken wir nur an Gavi, der bereits mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft des FC Barcelona auflief oder an Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko, für den in der Bundesliga die Altersgrenze auf 16 Jahre gesenkt wurde. Er debütierte nur einen Tag nach seinem 16. Geburtstag und brach damit den Altersrekord in Deutschland. Im argentinischen Profifußball gibt es nun auch einen neuen Rekordhalter, der einem bekannten Spieler nun jene Ehre wegschnappte.

Der bisherige Rekord

Es war der letzte Spieltag des Rückrundenturniers in der argentinischen Liga. Independiente traf auf San Lorenzo in einer Partie, in der es für beide um nichts mehr ging. Man wollte nun den Reservisten und Talenten zum Abschluss der Spielzeit ein paar Spielminuten geben, so war der älteste Spieler auf Independientes Ersatzbank, Maximiliano Ayala, lediglich 20 Jahre alt. Nachdem sich San Lorenzo die Führung schnappte, tröpfelte das Spiel in Halbzeit zwei vor sich in. Oscar Ruggeri, Weltmeister von 1986 und damaliger Independiente-Coach, wollte nun den Jungen Spielzeit geben und brachte in der 69. Minute seine Nummer 34 Sergio Agüero. Mit 15 Jahren, einem Monat und drei Tagen brach dieser somit den Altersrekord, den zuvor der legendäre Diego Maradona aufgestellt hatte.

Der jetzige Rekordhalter

Mittlerweile sind seit Agüeros Debüt über 20 Jahre vergangen und der Rekord im argentinischen Profifußball wurde erst vorgestern erneut gebrochen. Am Abend des 16. März 2024 traf Deportivo Riestra, ein Erstligaaufsteiger aus dem südlichen Viertel Nueva Pompeya in Buenos Aires im Sechzehntelfinale der Copa Argentina auf die Newell’s Old Boys. Wie bereits beim Agüero-Debüt ging die Auswärtsmannschaft in der ersten Halbzeit in Führung. Newell’s‘ Guillermo May nutzte einen Torwartfehler zum 0:1 aus Sicht von Riestra. Die hatten auch in Halbzeit zwei Chancen zum Ausgleich und beendeten das Spiel sogar mit sechs Schüssen auf das Tor, einem mehr als Newell’s. Als beide Teams die Uhr lediglich herunterspielten, war es dann Zeit für den Rekord. Zur 84. Minute hatte Riestra-Kicker Gonzalo Bravo seine Arbeit getan und die Nummer 25 stand bereit zur Einwechslung. Mateo Apolonio feierte mit lediglich 14 Jahren und 29 Tagen sein Profidebüt im argentinischen Fußball.

Apolonio konnte sportlich zwar keinen großen Einfluss mehr nehmen, kann sich aber dennoch glücklich schätzen, den Rekord von Agüero, mit dem er die ein oder andere Parallele teilt, gebrochen zu haben. Zum einen kamen beide in der zweiten Halbzeit zu ihrem Debüt. Zum anderen wurden beide bei einem Rückstand ihrer Mannschaft eingewechselt. Zusätzlich dazu haben Altersrekord ihres jeweiligen Vorgängers gebrochen.

Riestra-Trainer Cristian Fabianni beschrieb Apolonio vor dessen Debüt folgendermaßen: „Der Junge ist Kapitän der U15, wir haben ihn beobachtet, er bringt eine wichtige Dynamik mit und er ist eine Wette, die der Klub eingeht.“

Dass man sich in Argentinien nicht scheut, auf junge Talente zu setzen, ist bekannt. Schließlich ermöglichte Carlos Tévez, der mittlerweile Trainer bei Independiente ist, erst vor zwei Wochen dem 16-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Tomás Parmo ebenfalls sein Debüt in der Copa Argentina. Und nicht zuletzt verpflichtete Manchester City das 18-jährige Toptalent von River Plate, Claudio Echeverri. Ob Mateo Apolonio bald auch in der Liga Einsatzzeit bekommt, bleibt abzuwarten, doch das Bestreben, die Jugend zu fördern, ist auf jeden Fall gegeben.

Tim Bosnjak, abseits.at