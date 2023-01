Kevin Danso und der RC Lens fügen PSG erste Saisonniederlage zu

Für den österreichischen Nationalspieler Kevin Danso startete der Auftakt in das Jahr 2023 nach Wunsch! Der Innenverteidiger gewann sein erstes Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr...

Für den österreichischen Nationalspieler Kevin Danso startete der Auftakt in das Jahr 2023 nach Wunsch! Der Innenverteidiger gewann sein erstes Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr gegen Tabellenführer Paris Saint-Germain mit 3:1. PSG musste damit die erste Niederlage in einem Pflichtspiel seit dem 20. März 2022 wegstecken.

Die Leistungen von Kevin Danso und seinem Verein, dem RC Lens, finden in Österreich nicht immer die Beachtung, die sie sich verdienen würden. Die Tabellensiebente des Vorjahres liegt aktuell mit einem kleinen Respektabstand zur Konkurrenz in der Ligue 1 auf dem starken zweiten Tabellenplatz und hatte gestern die Möglichkeit, den Abstand auf Paris Saint-Germain mit einem Sieg auf vier Punkte zu verkürzen.

Die Chancen für drei Punkte standen auch ein wenig besser als sonst, denn bei den Gästen fehlte der gesperrte Neymar und der frischgebackene Weltmeister Lionel Messi, der sich nach dem langen Turnier auf Urlaub befindet:

Quelle: Wyscout

Die Aufstellung der Gäste konnte sich natürlich dennoch sehen lassen und es standen viele Spieler in der Startaufstellung, die noch vor kurzem in Katar im Einsatz waren. Achraf Hakimi, Danilo Pereira und Carlos Soler rückten wieder in die Mannschaft und ersetzten Vitinha, Neymar und Bitshiabu, die am 28. Dezember beim 2:1-Sieg gegen RC Strasbourg in der Startaufstellung standen.

Bei den Hausherren spielte Danso zentral in der Abwehr-Dreierkette. Der österreichische Nationalspieler ist der einzige Feldspieler im Kader der Franzosen, der jede einzelne Minute in der Meisterschaft im Einsatz war. Nur Tormann Brice Samba absolvierte ebenfalls jede Partie von Anfang bis zum Schluss.

Die erste Halbzeit begann äußerst turbulent. Przemyslaw Frankowski brachte die Gastgeber bereits nach fünf Minuten in Führung. Die Freude währte allerdings nicht lange, da Mbappés Sturmpartner Hugo Ekitike nach einem Mukiele-Assist drei Minuten später das 1:1 erzielte.

In weiterer Folge fanden beide Teams viele Chancen vor und die Zuschauer kamen bei diesem Top-Spiel voll auf ihre Kosten. Über die gesamten 90 Minuten war das Spiel recht ausgeglichen, was auch die Expected-Goal-Werte von 1.76:1.62 zeigen. Der Unterschied war allerdings die Chancenauswertung, denn Loïs Openda und Alexis Claude-Maurice sorgten mit ihren Treffern in der 28. bzw. 47. Minute für die Entscheidung. Besonders Opendas Treffer kann sich sehen lassen. Zunächst spielte Fofana einen herrlichen Lochpass und dann ließ der Belgier den brasilianischen Nationalspieler Marquinhos mit einem Haken ins Leere rutschen. Beim 3:1 bereitete Openda das Tor mustergültig mit der Ferse vor.

Danso, der in der 66. Minute sogar eine Chance auf das 4:1 vorfand, spielte eine grundsolide Partie. Im Aufbauspiel machte er kaum Fehler und brachte 93% seiner Pässe an den Mann. Er kam auf fünf Interceptions, sechs Ballklärungen und beging in der gesamten Partie nur ein einziges Foul. Besonders in der Luft gab es bei ihm kein Vorbeikommen, da er alle Kopfballduelle für sich entschied.

Der österreichische Innenverteidiger hatte einen großen Anteil daran, dass Paris Saint-Germain nicht nur das erste Meisterschaftsspiel dieser Saison, sondern auch das erste Pflichtspiel 2022/23 verlor. Kylian Mbappe und Co. mussten nämlich auch in der Champions League kein einziges Mal als Verlierer vom Platz gehen.