Megatalente Jahrgang 2005 (19): Joseph Sabobo Banda

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Joseph Sabobo Banda

LA, 16 (16.12.2005), ZAM – Red Arrows

Einer der besten afrikanischen Spieler seines Jahrgangs ist der sambische U17-Teamkapitän Joseph Banda. Der Flügelspieler ist in seiner Heimat einer der großen Hoffnungsträger, nachdem sich bereits Patson Daka und Enock Mwepu, der mittlerweile wegen eines Herzfehlers seine Karriere beenden musste, über Red Bull Salzburg in die internationale Klasse spielten. Immer wieder bringt Sambia große Talente auf den Weg, aber häufig scheitern sie an der Infrastruktur und den Trainingsbedingungen, weshalb es eher die „Instinktfußballer“ sind, die schließlich den Weg zu europäischen Großklubs machen.

Banda ist ein solcher Instinktspieler. Der etatmäßige Linksaußen taucht auf dem Feld in verschiedenen Zonen auf und ist ausgesprochen umtriebig. Bereits in jungen Jahren war er stets ein Führungsspieler und äußerst eigeninitiativ. Er unterstützt sein Team immer dort, wo Not am Mann ist, lässt sich deshalb sowohl am Flügel, als auch im Zentrum häufig weit zurückfallen, um beim Aufbau und beim Überbrücken der gegnerischen Linien zu helfen. Wegen seiner brillanten Technik und engen Ballführung, ist er in Afrika auf Nachwuchslevel häufig weit überlegen und kaum zu bremsen. Für die sambische U17-Nationalmannschaft erzielte er in fünf Spielen sechs Treffer.

Auf Klubebene steht er bei den Red Arrows unter Vertrag, allerdings spielt Banda noch in der Lusaka Youth Soccer Academy, in Sambias Hauptstadt. Dort wird er allerdings noch maximal bis Jahresende 2023 spielen, denn dann wird Bamba acht Tage vor Weihnachten seinen 18. Geburtstag feiern.

Um eines der größten afrikanischen Talente mit dessen Volljährigkeit zu verpflichten, traten bereits mehrere europäische Topklubs auf den Plan. Die größten Chancen auf eine Verpflichtung hat allerdings der FC Barcelona, der Bamba bereits zu einem Probetraining einlud und somit erste Gespräche über einen späteren Wechsel führte. Nun soll sich Bamba noch ein wenig auf Jugendebene weiterentwickeln, der Wechsel nach Europa ist nur eine Frage der Zeit.

Starpotential: 8 von 10