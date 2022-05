Austria-Fans: „Drei Punkte für Platz 3“

Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid! Das Wiener Derby hat diesmal eine richtig große Bedeutung, da die beiden Klubs um den dritten...

Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid! Das Wiener Derby hat diesmal eine richtig große Bedeutung, da die beiden Klubs um den dritten Platz kämpfen, der aufgrund einer fixen EC-Gruppenphase besonders bedeutend wäre. Beide Mannschaften müssen einige Stammspieler vorgeben. Bei Rapid fallen Hedl und Druijf aus, bei den Veilchen Braunöder und Martel. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans vom heutigen Spiel gegen den Erzrivalen erwarten.

QPRangers: „Das erste Derby seit langer Zeit, in dem es echt um was geht, hoffentlich haben alle am Feld und auf den Rängen ihre Nerven und Emotionen im Griff…“

freak1894: „Grundsätzlich würde ich nach der heutigen Leistung sehr positiv in dieses Derby gehen, aber dass uns mit Martel und Braunöder unser ganzes Mittelfeld ausfällt…“

Triggerpoint: „Meine Hoffnung liegt darauf, dass Grünwald und Suttner die Burschen bei ihrem letzten Derby einfach mitreißen und wir total aufgezuckert ins Spiel gehen.“

hope and glory: „Ein Sieg wäre extrem wichtig, wird jetzt aber sehr schwer. Favorit sind wir nicht, auch wenn die Vorstädter keine Zauberer sind. Martel, Braunöder und Huskovic fehlen uns schon sehr.“

Onkel: „Wird ein 0:0, mit einem Auswärtssieg eine Woche später in Klagenfurt passt das aber. Die Grünen müssten dann gegen Salzburg gewinnen um vor der letzten Runde vor uns zu sein und das wird nicht passieren. Wir dann gegen den Vizemeister für den es um nix geht und parallel die Grünen in Wolfsberg um alles.“

AngeldiMaria: „Definitiv ein Sieg. Maximal wieder ein typisches X. Aber die Grünen sind eigentlich komplett am Sand spielerisch. Klar schmerzt der Ausfall von Martel und Braunöder. Aber dafür fehlt den Grünen Hedl. Der war zuletzt in sehr guter Form. Gott sei Dank hat er sich selbst aus dem Derby entfernt. Es könnte gut sein, dass ich mein Stadiondebüt gebe nach Corona. Irgendwie so ein 6:1 Gefühl.“

Ghost_fakvie: „Wichtigste Partie des Jahres, bei Sieg von uns haben wir die besten Karten auf Platz 3! Die Ausfälle im zentralen Mittelfeld schmerzen sehr, vor allem Martel, wobei auch Braunöder vor seiner Verletzung wieder sehr bissig und schnell im Kopf war…Naja bin ganz guter Dinge fürs Derby, wir brauchen uns nicht anscheißen, die Grünen sind spielerisch am Sand, gerade nur über Standards und Kunstschüsse gefährlich. Die Unform von Grüll und der Ausfall von Hedl sollen unser Nachteil nicht sein, der Bua war bisher wirklich gut – fürchte auch der Aussetzer gestern wird dem keinen Abbruch tun.“

ooeveilchen: „Wir haben tatsächlich bei den Wettanbietern eine niedrigere Quote als Rapid? Müsste gefühlt auch seit Jahren wieder einmal das erste Mal sein.“

QPRangers: „Ob der Druijf fehlt oder der Hedl ist ziemlich wurscht, unser defensives Mittelfeld Martel/Braunöder ist der härteste Verlust. Das ist Herz und Motor der Mannschaft heuer…Bin sehr gespannt, wie das kompensiert wird, ich hoffe nicht (!), dass Fischer dann hinten spielt, denn der ist offensiv extrem wichtig. Der macht 90 Minuten Power und bohrt die Abwehr der Gegner an usw, schafft Räume für Jukic und Co.“

tifoso vero: „Ich könnte mir vorstellen, dass Grünwald/Demaku die beiden Ausfälle Martel/Braunöder ersetzen werden. Auch Fischer wäre eine Option auf der Achterposition, meine ich. Handl als Sechser sehe ich auch als nicht unmöglich an. Wird auf jeden Fall spannend, wer das Duell im Mittelfeld gewinnen wird. Vorne würde ich wieder so beginnen wie beim WAC, also auch mit Ohio.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Wiener Derby.