Austria-Fans: „Bescheidene Partie mit leistungsgerechtem Unentschieden“

Die Wiener Austria verlor erneut kein Auswärtsspiel im neuen Rapid-Stadion, denn im Wiener Derby sahen die Fans vor den TV-Geräten eine Punkteteilung. Was sagen die Austria-Anhänger zum Spiel ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Mit einem X im Derby ist man nie happy, aber heute müssen wir den Punkt so mitnehmen. Zweite Halbzeit waren wir mutiger und es war eine offene Partie, erste Halbzeit waren wir doch unterlegen. Für mich hatte das zwei Gründe:

a) Huskovic hat gefehlt, um vorne Bälle zu sichern und mal einen Ball in den eigenen Reihen zu halten. Hierfür ist er meiner Meinung nach unser stärkster Offensivspieler.

b) Im Mittelfeld hat die Ballsicherheit völlig gefehlt. Das lag auch an einer Entscheidung von Schmid, die ich anders getroffen hätte, nämlich Fischer auf die Außenbahn zu stellen. Dadurch hat uns im Zentrum ein Führungsspieler mit Ballsicherheit gefehlt, so gut es auch Braunöder, Demaku, Jukic und Keles gemacht haben. Ich hätte dennoch eher Keles oder Ivkic auf die Außenbahn gestellt. Andererseits hat es zweite Halbzeit ja besser geklappt, also wurde ich eines Besseren belehrt.

Fazit – einmal mehr: Wir sind schon richtig schwer zu besiegen und es ist schwer, gegen uns ein Tor aus dem Spiel heraus zu schießen. Nicht umsonst haben wir nach Salzburg die wenigsten Niederlagen und Gegentore. Aber umgekehrt fehlt uns offensiv auch die Power, um solche „Schnittspiele“ für uns zu entscheiden und dementsprechend viele X haben wir.“

kingpacco: „Ich denke beide Mannschaften haben zu wenig Zählbares herausgespielt um sich einen Sieg zu verdienen. Unentschieden geht für mich in Ordnung. Auch weil wir schon spüren, dass wir Ausfälle nicht immer so leicht kompensieren können wie andere Mannschaften.“

hope and glory: „Wieder nicht verloren dort! Meiner Meinung nach ein gerechtes Remis! Wir die ersten 20. Minuten besser, dann die Vorstädter bis zur Pause. 2. Halbzeit waren wir besser in der Partie und mindestens ebenbürtig! Die Vorstädter im Glück, dass Aiwu fertigspielen durfte und wir keinen Freistoß erhalten haben.“

maxglan: „Klassisches Derby-X. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sag, dass wir in den letzten 20 Jahren gegen keine andere Mannschaft öfter Unentschieden gespielt haben.“

01er Veilchen: „In Halbzeit 1 heillos überfordert und in Halbzeit 2 auf Augenhöhe, demnach ein X für uns schwer in Ordnung. Serie in der Vorstadt geht weiter und zur größten Verwunderung zu elft vom Platz gegangen. Also alles gut, bin nicht unzufrieden.“

Pirius: „Der eher unbefriedigende Auftritt ist wohl einem vorsichtigen Matchplan zu verdanken, der auf Offensivpressing verzichtete und auf Konter setzte. Man kann jedoch nicht sagen, dass es die falsche Entscheidung war auf diesen Matchplan zu setzen. Dazu musste Fischer noch auf eine ungewohnte Position und die vielen gelben Karten erlaubten nicht das letzte Risiko zu nehmen. Passt schon. Mit Suttner und Huskovic hätten wir vielleicht etwas dominanter auftreten können.“

echter-austrianer: „Es war ein gutes Derby, spannend. Beide Teams weit nicht in ihrer Bestformation. Die Amputation unserer linken offensiven Seite war nicht zu übersehen. Einen Huskovic in Topform haben wir auch vorgegeben…können wir nicht kompensieren.“

Lucky Luke: „Leistungsgerechtes Unentschieden in einer bescheidenen Partie. Spielerisch ist bei Beiden nicht viel gegangen. Für uns halt schade, weil man so gut gestartet ist und sich das Tor dann quasi selbst macht mit dem blöden Elfer. Huskovic konnten wir nicht ersetzen und den Doppelausfall Suttner/El Sheiwi auch nicht. Aber in der 2. Hälfte bzw. eigentlich schon ab der ca. 35 Minute war man wenigstens wieder halbwegs stabil und in den Zweikämpfen nicht nur hinterher.“

Hurricane: „Weiter ungeschlagen in der Plastikhütte. Mit Huskovic und El Sheiwi wäre meiner Meinung nach mehr drinnen gewesen. Aber wir machen es okay. Gegen den LASK einen Dreier und dann passt es schon bisher.“

Norbert Lopper: „Eher ein glückliches Remis, erste Halbzeit war die schlechteste der Saison, die zweite Halbzeit war dann besser, es geht aber mehr.“

