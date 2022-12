Megatalente Jahrgang 2005 (32): Isaac Babadi

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Isaac Babadi

OM/LA, 17 (6.4.2005), NED – PSV Eindhoven

Im Nachwuchs der PSV Eindhoven reift derzeit ein riesiges Talent heran. Viele Beobachter denken, dass Isaac Babadi das größte Talent im PSV-Nachwuchs seit Memphis Depay ist, der vor zehn Jahren in die Kampfmannschaft des Klubs aufstieg. Und an Talenten mangelte es auch in der Zwischenzeit wahrlich nicht…

Isaac Babadi ist ein Kreativspieler für die Offensive. Der aus Sierra Leone stammende, aber in den Niederlanden geborene 17-Jährige kann im offensiven Mittelfeld als eine Art „klassischer Spielmacher“ eingesetzt, aber auch am linken Flügel als inverser Winger aufgestellt werden. Alleine in dieser Saison spielte Babadi aber auch schon tiefer, auf der Achterposition und im Sturm-Zentrum.

Babadi ist ein ausgesprochen flinker, ballsicherer Dribbler, der mit seinen schnellen Finten und Körpertäuschungen enorm schwer vom Ball zu trennen ist. Noch problematischer für seine Gegenspieler ist aber sein großer Aktionsradius auf der Zentralachse. Seine Abkippbewegungen nach hinten und speziell seine häufigen Diagonal- und Verlagerungspässe sind sehr schwer zu verteidigen und zwingen den Gegner praktisch dauernd zum Handeln. Dasselbe gilt aber auch, wenn Babadi zum Tricksen oder Dribbeln beginnt, denn zu viel Freiraum darf man dem jungen Niederländer keinesfalls lassen.

Babadi war in der letzten Saison, in der er auch 16-jährig für die zweite Mannschaft der PSV debütierte, Stammspieler in der U18 des Philips-Klubs. In der laufenden Saison kam er in 12 von 18 Zweitligaspielen für die zweite Mannschaft zum Einsatz und brachte es auf zwei Tore. Gegen Ende des Herbsts war er bereits Stammspieler, nachdem er zu Beginn der Saison noch häufiger eingewechselt wurde.

Der Vertrag des extrem trickreichen Offensivspielers bei der PSV Eindhoven läuft noch bis Sommer 2024. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der niederländische U18-Nationalspieler noch im kommenden Frühjahr für die Kampfmannschaft debütieren wird und ab der nächsten Saison muss ein fixer Kaderplatz beim niederländischen Großklub das Ziel sein. Wenn Babadi noch seine Intensität im Pressing ein wenig hinaufschraubt, hat er absolutes Klasse-, wenn nicht sogar Weltklassepotential!

Starpotential: 9 von 10