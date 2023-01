Megatalente Jahrgang 2005 (36): Arthur Wenderroscky

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Arthur Wenderroscky

OM, 17 (24.2.2005), BRA – Fluminense

Im Nachwuchs von Fluminense reift derzeit ein vielversprechender brasilianischer Mittelfeldspieler heran: Arthur Wenderroscky ist aktueller U20-Nationalspieler Brasiliens und gilt als Spieler mit ausgezeichnetem Raumgefühl. Der 17-Jährige kann idealerweise als Achter oder Zehner eingesetzt werden, wobei er durch seine cleveren Pendelbewegungen auch immer wieder für Überzahlsituationen an den Flügeln sorgen kann.

Wenderroscky kam im Frühjahr 2021 bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag in der am Anfang des Jahres ausgespielten regionalen Meisterschaft zu seinem Debüt für Fluminense und ist damit der jüngste Spieler, der je das rot-grüne Trikot für die Kampfmannschaft überstreifte. Davon abgesehen spielt er regelmäßig in der U20-Mannschaft von „Flu“, wo er vor allem als Vorbereiter und Einfädler in Erscheinung tritt.

Der Jungstar ist ein echter Nadelspieler, der sich mit seinen unvorhersehbaren Bewegungen gut aus Engen befreien kann und nur schwer zu verteidigen ist. Seine größte Stärke ist mit Sicherheit das Passspiel und das Auge für seine Mitspieler. Dass Arthur den „falschen“ Pass macht, kommt nur sehr selten vor und so ist er trotz seiner technischen Stärken und starken Dribblings im Mittelfeldzentrum eher der Spieler, der andere glänzen lässt.

Das fiel auch schon internationalen Topklubs früh auf. Bereits seit 2021 steht Wenderroscky auf den Scoutinglisten von Manchester City und Liverpool weit oben, allerdings stagnierte der Brasilianer seitdem ein wenig. Während er markante Stärken im Gegenpressing hat, hat der Jungstar noch Verbesserungspotential, wenn es um das Spiel gegen den Ball bei gegnerischer Ballkontrolle hat. Eine Facette, die er unbedingt verbessern muss, wenn es zu einem Transfer nach England kommen soll. Wenderroscky hat jedoch das athletische Rüstzeug, um diesen kleinen Negativfaktor auszumerzen und bei Fluminense hat man keinerlei Stress mit dem Youngster. Sein Vertrag läuft noch vier Jahre und er soll speziell in den nächsten Monaten langsam an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Ein Schritt nach vorne im Jahr 2023 ist allerdings für eine erfolgreiche Karriere ein entscheidender Faktor, weshalb wir das Starpotential Wenderrosckys vorerst noch etwas skeptisch betrachten.

Starpotential: 7 von 10