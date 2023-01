Megatalente Jahrgang 2005 (38): Cihan Canak

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Cihan Canak

OM, 17 (24.1.2005), BEL/TUR – Standard Lüttich

Unser heutiges Megatalent stammt aus einer legendären Nachwuchsakademie und ist dieser im zarten Alter von 17 Jahren bereits entwachsen. Der türkisch-stämmige Belgier Cihan Canak ist derzeit das heißeste Eisen im Stall von Standard Lüttich, das bereits einige spätere Weltklassefußballer ausbildete. Von Kindesbeinen an spielte Canak für die Lütticher und mittlerweile ist der offensive Mittelfeldspieler ein fester Bestandteil der Kampfmannschaft von Standard. Speziell seine Leistung im vergangenen Oktober, als Standard zu Hause überraschend klar mit 3:0 gegen Tabellenführer Antwerpen gewann und Canak sein erstes Ligator erzielte, machte groß Schlagzeilen.

Mittlerweile stand er für die „Erste“ des belgischen Traditionsklubs 17-mal auf dem Platz, wobei er einen Treffer und zwei Assists beisteuerte. Sein Debüt für die Rot-Weißen gab er bereits im Alter von 16 Jahren. Eigentlich ist Canak ein Spielmachertyp, aber aktuell kommt er auch immer wieder als Rechtsaußen zum Einsatz, um seine Bewegungsfreiheit zu erhöhen, indem man seinen Aktionsradius etwas beschneidet.

Mit dem Ball ist der junge Belgier eine Wucht und bringt kaum Schwächen mit. Im letzten Drittel ist er zudem bereits ein passabler Pressingspieler, der es versteht, seine Gegner zu stressen und aggressiv zu attackieren. In tieferen Zonen hat er jedoch gegen den Ball noch Verbesserungspotential, weshalb ihn Trainer Ronny Deila vorerst behutsam aufbaut, anstatt ihn auf die forderndere Position im Zentrum zu setzen. Zudem hat Canak noch Probleme in so manchem Bewegungsablauf, weil er seinen schwächeren rechten Fuß zu selten verwendet und so immer wieder den Spielfluss etwas abhakt.

Man merkt allerdings stets, wo Canak zu Hause ist. Auch als Rechtsaußen zieht es den Youngster immer wieder in die Mitte. Nicht nur, um mit seinem stärkeren linken Fuß abzuschließen, sondern auch um Übergewicht im Zentrum zu schaffen. Aufgrund seiner kurzen, schnellen Aktionen sorgt er immer wieder für eine gute Präsenz und so wird er wohl auch bei Standard über kurz oder lang fix in diese Rolle hineinwachsen. Sein Vertrag bei seinem Stammklub läuft noch bis 2024 und es gut denkbar, dass er diesen erfüllen und sich langsam zum Stammspieler mausern wird.

Starpotential: 7 von 10