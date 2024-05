Megatalente Jahrgang 2006 (1): Warren Zaire-Emery

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Warren Zaire-Emery

ZM, 18 (8.3.2006), FRA – Paris Saint-Germain

Er ist zweifelsohne einer der renommiertesten Youngster aus dem Jahrgang 2006 und auch einer der wenigen, die bereits bei einem internationalen Topklub zum Stamm zählen. Die Rede ist von PSG-Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery, der vor zwei Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft des französischen Meisters schaffte und in der abgelaufenen Saison zum Stamm von Paris Saint-Germain zählte.

Bereits 17-jährig debütierte er für die französische Nationalmannschaft (und traf bei seinem Debüt, dem denkwürdigen 14:0 über Gibraltar), im April verlängerte er seinen Vertrag bei PSG bis Sommer 2029 und hat eine spielerseitige Option auf ein weiteres Jahr. In den Jahren 2022 und 2023 bekundeten bereits Bayern, Dortmund und Manchester City Interesse an einer Verpflichtung des 178cm großen Jungstars fürs Zentrum. Mittlerweile wird er aber nur noch für die wenigsten Klubs leistbar sein. Das Preisschild an Zaire-Emery soll die 100-Millionen-Marke bereits überschritten haben.

Und tatsächlich ist Warren Zaire-Emery ein unglaublicher Spieler, dessen Bewegungsabläufe nur wenig mit einem durchschnittlichen 18-Jährigen zu tun haben. Er ist ein Raumöffner, dessen Aktionsradius box-to-box, also von Strafraum zu Strafraum reicht. Besonders stark sind dabei seine Aufdrehbewegungen und die Suche nach Räumen in der Offensive. Trotz seines jungen Alters ist er bereits körperlich gut ausbalanciert, wenngleich er sicher noch Verbesserungspotential auf körperlicher Ebene hat.

Ein anderer Faktor, den Zaire-Emery noch verbessern kann, ist seine Torgefährlichkeit. In der abgelaufenen Saison stand er in 43 Pflichtspielen etwa 3.400 Minuten für PSG auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore und sieben Assists.

Ebenfalls auffällig ist der ungewöhnliche Entwicklungsablauf des Spielers. So debütierte Zaire-Emery in Frankreichs U17-Nationalelf im Alter von nur 15 Jahren, spielte ein halbes Jahr später bereits für die U19 und ein Jahr später, für die U21. In sämtlichen französischen Nachwuchsteams bestritt er nur 20 Spiele, was relativ wenig ist. Es scheint so, als hätten die Trainer der Nachwuchsauswahlen selbst nicht erwartet, dass der zentrale Mittelfeldspieler in der Kampfmannschaft von PSG derart abgehen würde. Dass der Aufstieg beim Verein, wo er echte Mentalitätsleistungen zeigte und der Sprung in die Nationalelf von Didier Deschamps so schnell vonstatten gehen würde, war vor etwa zwei Jahren noch alles andere absehbar.

Dennoch hat PSG hier einen absoluten Top-Mann ausgebildet, der auf der internationalen Fußballbühne noch für viele Jahre eine tragende Rolle spielen wird. Den Anfang hat Zaire-Emery jedenfalls schon gemacht.

Starpotential 10 von 10

Video: Best of Warren Zaire-Emery