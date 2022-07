Red Bull Salzburg will 18-jährige Sprintrakete aus Chile

Wie das chilenische Sportportal „El Portal Deportivo“ berichtet, ist Red Bull Salzburg an einer Verpflichtung des 18-jährigen Linksaußen Darío Osorio interessiert. Im Juni debütierte...

Wie das chilenische Sportportal „El Portal Deportivo“ berichtet, ist Red Bull Salzburg an einer Verpflichtung des 18-jährigen Linksaußen Darío Osorio interessiert. Im Juni debütierte der Youngster von Universidad de Chile bereits für die chilenische Nationalmannschaft.

Erst zu Jahresbeginn rückte Osorio aus der U19-Mannschaft seines Klubs in die Kampfmannschaft auf. Fünfmal kam er von Beginn an zum Einsatz, neun weitere Male wurde er eingewechselt und immerhin konnte er schon viermal anschreiben. Eine schwache Phase von Universidad de Chile kam dem 18-Jährigen entgegen: Der Traditionsverein dümpelt derzeit eher in der unteren Tabellenhälfte umher und so war es für mehrere junge Kicker möglich, in die „Erste“ zu rutschen.

Salzburg ist mit seinem Interesse am dynamischen Flügelspieler aber nicht alleine. Auch die Wolverhampton Wanderers sollen bereits ein Angebot für den Chilenen abgegeben haben. 3,5 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung stehen im Raum. Ein Angebot, das auch in der typischen Größenordnung der Salzburger liegt, wenn es um junge Talente von anderen Kontinenten geht.

In Südamerika überschlagen sich die Medien bereits, was das Potential des Chilenen betrifft. Auch Fußballerlegenden des Landes betonen immer wieder, dass Osorio selbst wohl noch gar nicht weiß, wie stark er noch werden kann. Salzburg sollte für den Jungstar ein guter nächster Schritt sein, anstatt sofort ins kalte Wasser der Premier League geworfen zu werden und damit auch Gefahr zu laufen, zu einem Leihspieler zu verkommen.