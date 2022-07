Salzburgs Karim Konate für den „Young Player Of The Year Award“ nominiert

Der afrikanische Fußballverband gab zuletzt die Nominierten für seine 2022 Awards bekannt. Es ist das erste Mal seit 2019, dass die besten Spielerinnen, Spieler und Mannschaften geehrt werden. Wieder einmal ist ein (Neo-)Salzburger auf der Liste.

Salzburgs neuer Angreifer Karim Konate ist einer von zehn Nominierten für den „Young Player Of The Year Award“. Der ivorische Angreifer kam zuletzt um 3,5 Millionen Euro Ablöse nach Salzburg, wird die kommende Saison in der 2. Liga bei Liefering verbringen. Der fünffache Nationalspieler gilt als größtes Stürmertalent der Elfenbeinküste und wurde bei ASEC Mimosas Torschützenkönig seines Landes.

Die Konkurrenz für den Neo-Salzburger ist allerdings groß: Der Ghanaer Kamaldeen Sulemana von Stade Rennes zeigte bereits in der Ligue 1 groß auf und auch der Tunesier Hannibal Mejbri machte bereits seine ersten Premier-League-Spiele für Manchester United. Ebenfalls nominiert sind etwa Ilaix Moriba von RB Leipzig und El Bilal Touré vom französische Klub Stade Reims, jeweils Nationalspieler Malis.

Mit Patson Daka gewann bereits 2017 ein Salzburg-Spieler den begehrten Nachwuchsaward. Der Sambier war damals ebenfalls erst Bestandteil der Lieferinger Mannschaft. Heute spielt er für Leicester City. In den Jahren 2018 und 2019 setzte sich jeweils der marokkanische Flügelverteidiger Achraf Hakimi durch, der mittlerweile für PSG spielt und bereits 51 Länderspiele auf dem Buckel hat. Vor Daka gab es mit Iwobi, Osimhen und Oshoala drei nigerianische Sieger hintereinander.

Africa, the talent machine! 🌟

🔟 players compete for the #CAFAwards2022 Young Player of the Year award 🌍

Who are your favourites? 🏆 pic.twitter.com/hfJ716I4eH

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022