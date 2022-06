Saisonrückblick Frankreich: Mbappé bei xG-Wert nur knapp vorne

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen...

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen wir einen Blick nach Spanien und sehen uns die Expected-Goal-Wertung an. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern!

Wir sahen uns in den letzten Tagen die Expected-Goal-Werte in der deutschen, englischen, italienischen und spanischen Liga und wollen nun zum Abschluss einen Blick auf die Ligue 1 werfen, wo Kylian Mbappé mit 28 Treffern Torschützenkönig wurde.

Mbappé liegt zum ersten Mal seit der Saison 2018/19 bei den Expected Goals in der Ligue 1 wieder an erster Stelle, nachdem er vor zwei Jahren auf Platz 2 hinter Victor Osimhen und vor einem Jahr knapp hinter Wissam Ben Yedder landete. Dieses Jahr verwies er Gaëtan Laborde auf den zweiten Platz, der auf einen ähnlich hohen xG-Wert kam, aber deutlich weniger Tore erzielte. Wissam Ben Yedder landete in der Expected-Goal-Wertung auf Platz 4, erzielte aber ebenfalls deutlich mehr Tore als vom xG-Modell erwartet.

Kylian Mbappé erzielte übrigens nicht nur die meisten Treffer in der Ligue 1, sondern zeigte sich auch für die meisten Assists verantwortlich. Laut der offiziellen Seite des französischen Verbands steuerte er 17 Torvorlagen bei und verwies damit Mannschaftskollegen Lionel Messi (14 Assists) auf Platz 2. Mannschaftskollege Neymar kam nur auf einen xA-Wert von 5.03, was für den 14. Platz reicht.

Der französische Nationalspieler muss sich aber bei seinen Mitspielern bedanken, dass sie die Assists so gut verwerten, denn er kommt nur auf einen xA-Wert von 9,79. Den höchsten Expected-Assist-Wert generierte Rennes-Mittelfeldspieler Benjamin Bourigeaud, der bei einem xA-Wert von 13.12 auf 13 Assists kam. Eine Saison davor kam übrigens der jetzige Barcelona-Legionär Memphis Depay auf den besten xA-Wert.