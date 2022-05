Zweite BVB-Chance für Terzic, Liverpool holt portugiesisches Top-Talent

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Adama Traoré

RA, 26, MLI | Sheriff Tiraspol – > Ferencvaros

Nach nur 1 ½ Jahren bei Sheriff Tiraspol zieht der malische Nationalspieler Adama Traoré weiter nach Ungarn. Traoré machte diese Saison vor allem in der Champions League auf sich aufmerksam, traf gegen Shakhtar Donetsk und Inter Mailand, bereitete beim beeindruckenden 2:1-Sieg beim späteren Finalisten Real Madrid einen Treffer vor. Insgesamt brachte es der Rechtsaußen in der Saison 2021/22 auf 15 Tore und neun Assists in 43 Pflichtspielen. Der 26-Jährige schließt sich nun dem ungarischen Meister Ferencvaros an, der zwei Millionen Euro Ablöse für den Malier bezahlt.

Fabio Carvalho

OM, 19, POR | Fulham FC – > Liverpool FC

Der FC Liverpool sichert sich erneut ein großes Talent aus Portugal: Fabio Carvalho kommt vom Aufsteiger Fulham und ist zwar ablösefrei, kostet die Reds allerdings sechs Millionen Euro an Ausbildungsentschädigung. Mit weiteren Bonuszahlungen könnte Fulham sogar auf Einnahmen von bis zu 9,5 Millionen Euro kommen und auch eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30% konnte sich Fulham für den portugiesischen U21-Teamspieler sichern. Carvalho ist ein offensiver Mittelfeldspieler und wechselte bereits im Alter von elf Jahren zu den „Cottagers“. In der abgelaufenen Saison konnte der 19-Jährige in 38 Pflichtspielen elf Tore und acht Assists erzielen. Zuletzt hatten auch andere Großklubs wie Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Chelsea und Real Madrid Interesse am Youngster bekundet.

Boubacar Kamara

DM, 22, FRA/SEN | Olympique Marseille – > Aston Villa FC

Der senegalesisch-stämmige Franzose Boubacar Kamara verlässt Marseille, wechselt ablösefrei zu Aston Villa und unterschreibt bei den Villans bis Sommer 2027. Der 22-jährige Sechser spielte sein gesamtes Leben für „l’OM“ und debütierte 17-jährig für die Kampfmannschaft. Bereits seit Sommer 2018, damals 18 Jahre alt, war Kamara Stammspieler in Marseille und so brachte er es trotz seines jungen Alters auf starke 170 Pflichtspiele für den Traditionsklub. Währenddessen durchlief er auch alle Nachwuchsnationalteams Frankreichs und es scheint bereits fix, dass er auch dem nächsten A-Kader der Equipe tricolore angehören wird. In den letzten Jahren war Kamara von halb Fußballeuropa gejagt worden. Die letzten Interessenten waren Dortmund, Bayern, Atlético Madrid und Manchester United. Dass der Mittelfeldspieler nun zu Aston Villa wechselt, ist also durchaus eine kleine Sensation.

Edin Terzic

TR, 39, GER | Borussia Dortmund

Nach dem Aus von Marco Rose als BVB-Coach besetzt der deutsche Vizemeister den Trainerstuhl intern nach. Edin Terzic übernimmt Dortmund bereits zum zweiten Mal als Trainer, nachdem er auch schon 2020/21 für den gefeuerten Lucien Favre einsprang. Der jahrelange Co-Trainer von Favre und Slaven Bilic war nie Profifußballer, gilt aber in Deutschland als außergewöhnliches Trainertalent. Zuletzt war er Technischer Direktor des BVB und hält in dieser Funktion einen Vertrag bis Sommer 2025. Terzic wechselt somit „intern“ die Job Description und bleibt vorerst auf unbestimmte Cheftrainer der Schwarz-Gelben.