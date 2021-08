Spielplananalyse der Ligue 1 und der Primeira Liga 2021/22

An diesem Wochenende starten die Ligue 1 und die Primeira Liga in die neue Saison. Viele Leute denken, dass die Spielpläne heutzutage zufällig durch...

An diesem Wochenende starten die Ligue 1 und die Primeira Liga in die neue Saison. Viele Leute denken, dass die Spielpläne heutzutage zufällig durch einen Computer bestimmt werden. Dies ist auch zum Teil zutreffend, aber nicht völlig. Um einen Einblick auf die Einflussfaktoren Vermarktung und Fernsehsender zu gewinnen, anhand der die Spielpläne erstellt werden, wird mit diesem Artikel analysiert, wann es warum zu den Topspielen in den jeweiligen Ligen kommt.

Die Ligue 1 veröffentlichte ihren Spielplan bereits am 25. Juni, nachdem noch am 30. Mai das Rückspiel der Relegation stattgefunden hatte und Nantes dadurch erstklassig blieb. Die Primeira Liga folgte am 8. Juli. Davor wurden auch einige Kriterien genannt, die bei der Spielplanerstellung in Portugal einen Einfluss nahmen:

Die Reihenfolge der Spiele in der ersten und zweiten Saisonhälfte ist identisch (Spiegelung)

Die folgenden Mannschaften können am selben Spieltag nicht gleichzeitig zu Hause oder auswärts spielen (d.h. wenn einer zu Hause spielt, muss der andere auswärts spielen): SL Benfica und Sporting CP FC Porto und Boavista FC SC Braga und Vitória SC Gil Vicente und FC Famalicão Moreirense FC und FC Vizela

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Mannschaft aufeinanderfolgend Heim- oder Auswärtsspiele gegen die fünf Mannschaften bestreitet, die in den drei vorangegangenen Spielzeiten die beste Durchschnittswertung hatten (Porto, Benfica, Sporting, Braga, Vitória)

Es soll möglichst vermieden werden, dass eine Mannschaft aufeinanderfolgend auf die Azoren (CD Santa Clara) und nach Madeira (Marítimo Funchal) reisen muss

Keine Spiele mit Beteiligung europäisch vertretener Mannschaften am Tag nach dem Spiel im europäischen Wettbewerb an den Spieltagen 6, 7, 9, 10, 23, 26, 29 und 32 dürfen keine Spiele zwischen Mannschaften aus der UEFA Champions League und der UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League stattfinden

Die Mannschaften, die an den Qualifikationsphasen für europäische Wettbewerbe teilnehmen, können während dieser Phase (1.-4. Spieltag) nicht gegen die Mannschaften von den Inseln spielen

Die an den Qualifikationsphasen für europäische Wettbewerbe teilnehmenden Mannschaften können während dieser Phase (1.-4. Spieltag) nicht gegen die fünf Mannschaften spielen, die in den drei vorangegangenen Spielzeiten die beste Durchschnittswertung hatten

In Frankreich gibt es seit der Saison 2014/15 keinen gespiegelten Spielplan mehr, denn die Spiele werden in der Rückrunde in einer anderen Reihenfolge verteilt als in der Hinrunde. Dabei findet sogar eine völlig neue Zusammensetzung der Spieltage in der Rückrunde statt, d.h. nicht nur die Reihenfolge der Spieltage in der Rückrunde wird im Vergleich zur Hinrunde geändert, sondern auch, wer gegen wen spielt. Ein Beispiel hierfür: PSG – OL und OM – Stade Rennes sind in der Hinrunde am selben Spieltag, in der Rückrunde jedoch spielt OM bei Bordeaux, wenn OL bei PSG antritt (6. und 20. Spieltag).

Amazon als neuer Hauptrechteinhaber der TV-Rechte darf die zehn Topspiele der Saison wählen, welche am Sonntag neuerdings um 20:45 Uhr und nicht mehr wie bisher um 21:00 Uhr stattfinden. Dies sind:

19.06.2021: PSG – OL (6. Spieltag)

03.10.2021: ASSE – OL (9. Spieltag)

24.10.2021: OM – PSG (11. Spieltag)

21.11.2021: OL – OM (14. Spieltag)

12.12.2021: PSG – ASM (18. Spieltag)

09.01.2022: OL – PSG (20. Spieltag)

06.02.2022: LOSC – PSG (23. Spieltag)

20.03.2022: OM – Nizza (29. Spieltag)

17.04.2022: PSG – OM (32. Spieltag)

01.05.2022: OM – OL (35. Spieltag)

Hinweis zu den Diagrammen: Wenn man mit der Maus auf die Punkte geht, kann man den kompletten Spieltag sehen. Auf mobilen Geräten wird die horizontale Sicht empfohlen.

Ligue 1



Hier sehen viele vier Klubs im internationalen Fokus, sodass zwölf direkte Duelle anstehen. Dazu ist das Derby du Rhône zwischen Olympique Lyon und AS Saint-Étienne mitaufgeführt.

Die vier englischen Wochen kommen ohne Topspiele aus. Des Weiteren bedachte man den ersten und letzten Spieltag nicht mit Topspielen. Einzig nennenswert ist, dass OL am 9. Spieltag im Derby bei Saint-Étienne antreten muss und direkt danach gegen Monaco. Gleiches gilt in der Rückrunde.

Ferner ist die Verteilung über die gesamte Saison fast ausgeglichen, sind doch nur drei aufeinanderfolgende Spieltage mit Topspielen geplant und niemand ist mit zwei aufeinanderfolgenden Topspielen versehen worden. Das Verhältnis von Heim- zu Auswärtsspielen (oder umgekehrt) gegen ein anderes Topteam liegt in einer Halbserie bei maximal 2:1, was sehr gerecht ist.

Unterbrochen wird die Liga in Bezug auf Wochenenden ohne Ligafußball neben den üblichen Länderspielpausen im September, Oktober, November und März durch die Runde der letzten 64 im Coupe de France am 18.12., bei der die Teams aus der Ligue 1 in den Pokalwettbewerb einsteigen. Ein Wochenende später ist Weihnachtspause und am 2.1. (Sonntag) und 3.1. (Montag) ist das Sechzehntelfinale des Pokalwettbewerbs geplant, wobei der Neujahrstag am Samstag frei bleiben soll. Am 8.1. geht es dann in der Liga weiter, bevor am 29.1. die nächste Unterbrechung durch das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs folgt. England, Spanien und Italien machen hier eine komplette Pause bedingt durch den Africa Cup of Nations und der Nachholung der WM-Quali außerhalb Europas, insofern wird es interessant sein, welche Spieler auflaufen. Anschließend gibt es keine Unterbrechungen mehr durch den Pokal, welcher fortan unter der Woche ausgetragen wird. Das Finale soll parallel zu einem Ligaspieltag am 8.5. stattfinden.

Primeira Liga



Da sich das internationale Interesse an der portugiesischen Liga sehr auf die sechs direkten Duelle zwischen Benfica, Porto und Sporting konzentriert, gibt es eine entsprechende Darstellung dieser.

Auffällig sind die sehr spät in den Halbserien stattfindenden Topspiele zwischen Porto und Benfica am jeweils vorletzten Spieltag, wobei das erste Duell sogar unter der Woche in der einzigen englischen Woche der ganzen Saison knapp vor dem Jahreswechsel ausgetragen wird. Kurz vor dem Saisonende ist die Gefahr, dass die Meisterschaft schon entschieden sein könnte, im Gegenzug aber ein spannendes Titelrennen ein Duell zu diesem Zeitpunkt noch einmal extra Bedeutung verleiht. Hier ist der sportliche Verlauf abzuwarten.

Unterbrochen wird die Liga in Bezug auf Wochenenden ohne Ligafußball neben den üblichen Länderspielpausen im September, Oktober, November und März durch den Pokal zu zwei Zeitpunkten: Am Wochenende nach der Länderspielpause im Oktober am 9.10. und im November am 20.11. Wie schon genannt, wird kurz vor dem Jahreswechsel unter der Woche am 29.12. gespielt, aber nicht am Wochenende zu Weihnachten (25.12.) und Neujahr (1.1.). Anschließend geht es ab dem 8.1. im gewohnten Wochenendrhythmus bis Saisonende weiter.