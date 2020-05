Die Twitter-Aktivitäten in der Ligue 1

Frankreich ist mit 28 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, relativ gesehen an vorletzter Stelle und mit 5,56 Mio....

Frankreich ist mit 28 Prozent der Internetnutzer, die nach eigenen Angaben die Plattform Twitter nutzen, relativ gesehen an vorletzter Stelle und mit 5,56 Mio. monatlich aktiven Nutzern im Januar 2019 (Anzahl der Menschen, die laut Twitter mit Werbeanzeigen erreicht werden) an dritter Stelle hinter UK und Spanien im Vergleich zu den anderen vier großen europäischen Ländern (Deutschland, Italien, Spanien, UK).

Zunächst fällt bei den Twitternamen auf, dass nur Lyon die bekannte Abkürzung „@OL“ sich rechtzeitig sichern konnte, wohingegen OM und PSG zu spät waren und deshalb auf @OM_Officiel und @PSG_inside ausweichen mussten. Besonders bei PSG überrascht es, ist doch ein englisches Anhängsel an den französischsprachigen Twitter-Account vorhanden.

Alle Tabellen sind für jede Spalte sortierbar.





Wenig überraschend stellt sich dieses Ranking dar. Während Monaco im Ranking bei den Zuschauern im Stadion bekanntlich weit unten ist, sind die Werte auf Twitter bedeutend besser. Toulouse war sportlich in dieser Saison schlecht und auch bei den Werten auf Twitter zeigt sich das mit dem letzten Platz in Bezug auf Favorisierungen und Retweets. Von der Größe des Klubs wäre sicherlich eine bessere Platzierung zu erwarten gewesen.

Die anderen drei Spalten (Hashtags, Mentions, URLs) sollen erst später bei den relativen Werten interpretiert werden und die absoluten Werten dienen hier nur der Übersicht.



Mit den Ausnahmen Marseille, Monaco und Nizza sind die größeren Klubs tendenziell in der vorderen Hälfte, was dazu passt, dass sie mehr Ressourcen haben und somit häufiger tweeten.



Außer Amiens stellt sich die vordere Hälfte bei den Bildern so dar, dass dies eher größere Klubs sind, was die bereits festgestellte Erkenntnis verdeutlichen würde. Allerdings sind mit Bordeaux, LOSC und OL auch Klubs mit wenig Bildeinsatz vertreten, die weiter vorne hätten auftreten können. Bei den Videos ist es ähnlich, wobei PSG mit nur 6 Prozent klar abfällt (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens ein Bild bzw. ein Video).



OL liegt deutlich bei den Retweets vorne. Generell ist auch hier wieder der Eindruck, dass die größeren Klubs abwechslungsreicher in ihrem Tweetverhalten sind und mehr Ressourcen haben, andere Tweets zu beobachten und mit einem Retweet darauf einzugehen. Quotes dagegen spielen kaum eine Rolle.



Für die URLs (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens eine URL) zeichnet sich ein gemischtes Bild, wobei PSG am Ende mit nur 8 Prozent deutlich auffällt. Hier hat die Website wohl genug alleine Traffic, sodass nicht unbedingt mit Links in Tweets auf die Website verwiesen werden muss. OL hingegen kommt auf 22 Prozent. Mentions werden eher von großen Klubs verwendet, Hashtags dagegen eher von kleinen, was zu der Folgerung führt, dass diese es nötig haben, mit Hashtags auf ihre Tweets aufmerksam zu machen, da sie ansonsten nicht gesehen werden.

Top 10 Tweets und Top Tweet jedes Klubs

Abschließend werden zunächst die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet, bevor anschließend der Top Tweet jedes Klubs betrachtet wird und diese in der Folge kategorisiert werden.

Es zeichnet sich ein breites Spektrum, sind doch mit PSG, OM, LOSC, Monaco und Nantes fünf Klubs vertreten. PSG ist mit einem Video zum neuen Torhüter Navas ebenso dabei wie mit einem Tweet zur Icardi-Verpflichtung. Bei Letzterem wurde ebenso wie bei Monaco mit einem Video aus den Jugendtagen von Mbappé mit einem englischen Hashtag gearbeitet, um die Aufmerksamkeit zu vergrößern. Außerdem kommt Nantes mit zwei Erinnerungstweets an den verunglückten Emiliano Sala und PSG mit einem Bild nach dem CL-Achtelfinalsieg gegen Dortmund vor. OM ist mit einem Video von Luiz Gustavo präsent, in welchem er den Fans und dem Klub dankt. Des Weiteren erinnert OM an den verstorbenen Pape Diouf. Darüber hinaus bezieht PSG in einem Tweet Stellung zum Eklat bei „L’Equipe TV“, wo sich Guy Roux gegenüber Marquinhos und dessen schwangerer Ehefrau im Ton vergriffen hatte. LOSC postete am 14. April 2019 nur ein Emoji mit einer Hand, welche fünf Finger zeigt, um das 5:1 gegen PSG deutlich zu machen. Zudem war PSG mit einem Video zum CL-Spiel bei Galatasaray im September 2019, einem Willkommensvideo für Leonardo und einem Torvideo von Mbappé erfolgreich. Einen weiteren türkischen Einfluss zeigt LOSC mit einem Bild von Yusuf Yazıcı und der türkischen Flagge als Emoji.





Folgende Kategorien ergeben sich:



Glückwünsche: Geburtstagsvideo von Nîmes für Paul Bernardoni

Häme: LOSC über PSG nach dem 5:1-Sieg

Lustiges: Reims mit einem Video, in welchem in Form des UNO-Spiels die Vertragsverlängerung von Abdelhamid verkündet wird; Angers postet einen eiskalt verwandelten Strafstoß aus dem Spiel gegen OM während einer letztjährigen Hitzeperiode

Trauer: Nantes wegen Sala, Montpellier wegen des Ex-Präsidenten Nicollin, Brest wegen Pape Diouf, Dijon wegen Pape Diouf

Lobpreisung eines (Ex-)Spielers/Trainers: Mbappé von Monaco mit Video aus Jugendtagen

Sportlicher Erfolg: Rennes gewinnt die Coupe de France, Metz steigt in Ligue 1 auf, Straßburg gewinnt die Coupe de la Ligue, Dijon besiegt PSG mit 2:1

Sonstiges: Tweet von Amiens zur Spielunterbrechung wegen Rassismus und Unterstützung für den Betroffenen, OL mit Aufruf zum Trikotgewinnspiel von Bruno Guimarães, Brest mit einem Gewinnspiel für Fußball Manager 2020

Spielerverpflichtungen/-abgänge: Navas zu PSG, Icardi zu PSG, Fekir weg von OL, Koscielny zu Bordeaux, Hicham Boudaoui zu Nizza, Trauco zu St. Etienne (alle mit Videos)