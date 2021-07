Die TV-Reichweiten der EURO 2020: Italien, Frankreich und Portugal

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im...

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im nationalen Fernsehen erzielten. Im vierten Teil geht es nach Italien, Frankreich und Portugal.

Diese drei Länder haben gemeinsam, dass nicht alle Spiele im Free-TV gezeigt wurden und bis auf Portugal nur Reichweiten für das Free-TV vorliegen. Generell ist ein Vergleich zwischen verschiedenen Spielen schwer möglich, wenn nicht für Zuschauer die Option besteht, potenziell jedes Spiel ohne Zusatzkosten zu sehen. Trotzdem geben die Zahlen einen Eindruck, was für ein Interesse an zumindest den aufgelisteten Spielen besteht.



Im Land des neuen Europameisters wurden 27 Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Rai gesendet. Alle Spiele gab es nur im Pay-TV via Sky zu sehen.

Die sieben Spiele Italiens finden sich auf den ersten sieben Plätzen und dahinter das andere Halbfinale. Etwas überraschend, dass das Gruppenspiel gegen die Schweiz minimal mehr Zuschauer generierte als das Achtelfinale gegen Österreich, was am Wochentag (Mittwoch vs. Samstag) liegen dürfte.



In Frankreich teilten sich die beiden Privatsender TF1 und M6 23 Spiele, wobei TF1 12 und M6 11 Spiele im Programm hatte. Vornehmlich wurden Spiele zur Primetime ausgewählt. Alle Spiele gab es nur im Pay-TV via beIN SPORTS zu sehen.

Auf den ersten vier Plätzen liegen die Spiele Frankreichs, gefolgt von dem Finale und dem namhaften Halbfinale Italien – Spanien. Überraschend erzielte das Achtelfinale Belgien – Portugal einen höheren Wert als das zweite Halbfinale England – Dänemark.



Im Land des alten Europameisters liefen 25 Spiele im Free-TV. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen RTP zeigte acht Spiele, die Privatsender SIC (5) und TVI (12) teilten sich die restlichen 17 Spiele. Bedacht werden muss, dass Portugal eine Stunde hinter der mitteleuropäischen Zeit liegt und die Spiele somit eine Stunde früher als zur angegebenen Zeit waren.

Das Finale konnte eine höhere Sehbeteiligung als das erste Gruppenspiel Portugals gegen Ungarn generieren, aber ansonsten liegen drei Portugal-Spiele vorne. Dahinter reihen sich die beiden Halbfinals und etwas überraschend das Gruppenspiel Spanien – Schweden noch vor vier Achtel- und drei Viertelfinals ein.



Im Pay-TV führen die beiden Exklusivspiele Frankreich – Deutschland und Frankreich – Schweiz das Ranking an. Dahinter folgen bereits zwei Portugal-Spiele, bevor mit Ungarn – Frankreich an fünfter Stelle erneut ein Exklusivspiel kommt. Niederlande – Tschechien und Schweden – Ukraine auf den Plätzen sieben und acht sind weitere Exklusivspiele. Zusammengefasst: Auf den ersten neun Plätzen befinden sich entweder Portugal- oder Exklusivspiele. So kommt das Finale durch die Parallelübertragung im Free-TV nur auf den fünfzehnhöchsten Wert.