Die TV-Reichweiten der EURO 2020: Finnland, Rumänien und Polen

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im...

Im Nachgang des Turniers blicken wir in einer fünfteiligen Serie auf die Reichweiten, welche die einzelnen Spiele des Turniers in verschiedenen europäischen Ländern im nationalen Fernsehen erzielten. Im dritten Teil geht es nach Finnland, Rumänien und Polen.



Alle Spiele wurden vom finnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen Yleisradio auf Yle TV2 und die Parallelspiele auf Yle Areena übertragen. Marktanteile liegen nicht vor. Bedacht werden muss, dass Finnland eine Stunde vor der mitteleuropäischen Zeit liegt und die Spiele somit eine Stunde später als zur angegebenen Zeit waren.

Das Finale erzielte eine höhere Reichweite als zwei der drei Spiele Finnlands, aber das letzte Gruppenspiel Finnlands gegen Belgien liegt an der Spitze. Dahinter folgen beide Halbfinals, wenngleich das vermeintlich unattraktivere England – Dänemark mehr Zuschauer anzog, wobei hier die geografische Nähe Dänemarks zu Finnlands zu bedenken ist. Zudem sticht das Gruppenspiel Frankreich – Deutschland auf Rang 12 heraus, welches somit besser abschnitt als sechs der acht Achtel- und zwei der vier Viertelfinals.



Alle Spiele wurden vom führenden rumänische Privatfernsehsender Pro TV übertragen, die Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag auf Pro X. Bedacht werden muss, dass Rumänien eine Stunde vor der mitteleuropäischen Zeit liegt und die Spiele somit eine Stunde später als zur angegebenen Zeit waren.

Das Finale und die beiden Halbfinals liegen erwartungsgemäß vorne. Für Frankreich – Schweiz auf Platz vier ist festzuhalten, dass dieses Spiel in Bukarest ausgetragen wurde, weshalb ein vermeintlich höherer Einschaltgrund bestand. Dahinter folgt das jeweils vom Namen her attraktivste Achtel- und Viertelfinale mit jeweils belgischer Beteiligung. Mit Belgien – Russland ist überraschend ein Spiel auf Platz 7 zu finden, auch wenn es das letzte Gruppenspiel für beide Mannschaften war. Dahinter kommt mit Frankreich – Deutschland ein weiteres Gruppenspiel und somit noch vor drei der vier Viertelfinals und sechs der acht Achtelfinals.



In Polen wurden alle Spiele vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen TVP übertragen, und zwar auf bis zu drei Sendern parallel, für die alle Reichweiten ausgewiesen wurden. Neben den Hauptkanälen TVP1 und TVP2 sind dies der spezifische Sportsender TVP Sport und der 4K-Sender TVP 4K.

Die drei Spiele der polnischen Mannschaften erzielten die höchsten Reichweiten, wobei das entscheidende dritte Gruppenspiel gegen Schweden nur die zweithöchste Zuschauerzahl generierte, weil es bereits um 18 Uhr stattfand und der Gegner nicht so attraktiv war. Das zweite Gruppenspiel gegen Spanien um 21 Uhr kam auf eine leicht höhere Reichweite. Dahinter folgen das Finale und die beiden Halbfinals, wobei das vermeintlich unattraktivere England – Belgien sogar von etwas mehr Personen gesehen wurde als Italien – Spanien.