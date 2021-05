Revolutionäre Fußball-App: „Overlyzer“ ab sofort im Google Play Store erhältlich

Bereits vor etwa einem Jahr wurde das neue Projekt Overlyzer von den Machern von abseits.at und dem Austrian Soccer Board ins Leben gerufen. Das...

Bereits vor etwa einem Jahr wurde das neue Projekt Overlyzer von den Machern von abseits.at und dem Austrian Soccer Board ins Leben gerufen. Das Tool bietet Live Trends zu Fußballspielen aus 800+ Ligen und Bewerben in 160+ Ländern an und erlaubt Usern diese Spiele nach allen denkbaren Kriterien zu filtern. Mit dem Launch der neuen Mobile App geht Overlyzer den nächsten wichtigen Schritt.

Der Google Play Store ist um eine hochinteressante App reicher: Am Dienstag wurde die Overlyzer-App für Android-Systeme veröffentlicht. Eine eigene App für iOS-Betriebssysteme wird der nächste Schritt auf der Agenda sein. Der Geschäftsführer der Overlyzer GmbH Daniel Mandl, zugleich Chefredakteur von abseits.at und Administrator des Austrian Soccer Board zeigt sich über den Launch erfreut: „Bereits in den ersten Stunden nach dem Launch ging ordentlich die Post ab! Die App wurde sofort gut angenommen und ein Trend in Richtung weiteres Wachstum war schnell auszumachen. Wir haben mittlerweile angemeldete Benutzer aus über 40 Ländern und die App wird Overlyzer noch einfacher für die Öffentlichkeit zugänglich machen.“

Der blaue Graph steht für den Druck, den die Heimmannschaft derzeit ausübt, der rote Graph steht für den Druck der Auswärtsmannschaft.

Das Angebot richtet sich speziell an Sportwettenbegeisterte: Durch die erweiterten Filteroptionen können registrierte Benutzer ihre Spielauswahl nach praktisch allen denkbaren Kriterien sortieren lassen und somit die Spiele herausfiltern, die in ihr Wettverhalten passen. Die Filtermöglichkeiten umfassen klassische Statistiken wie Schüsse, Ecken, Ballbesitz oder auch Wettquoten, aber auch die „Overlyzer-eigenen“, in detaillierter Kleinarbeit entwickelten Metriken, wie Druck, Druckdifferenz zwischen den beiden Teams oder dem „Total Pressure Index“, der anzeigt, wie defensiv oder offensiv ein Spiel geführt wird. Overlyzer bietet seinen Usern somit die Möglichkeit mehr Value Bets zu finden und speziell das Risiko in einzelnen Wetten zu minimieren.

Nun ist all das auch in Form einer eigenen App verfügbar. Zusätzlich bietet Overlyzer auch Features an, die für Vorab-Analysen von Fußballspielen nützlich sind, so etwa das „Over/Under-Tool“, das ebenfalls nach einem eigens entwickelten Algorithmus, die Wahrscheinlichkeiten für eine bestimmte Toranzahl eines Spiels darstellen. Auf dem YouTube-Kanal von Overlyzer werden sämtliche Funktionen in Form von Tutorial-Videos erklärt und Benutzer erhalten hier einige Tipps und Tricks, wie sie Overlyzer am effizientesten nutzen können.

Das Overlyzer-Team freut sich zudem über eine prominente Verstärkung: Heinz Patzelt, ehemals CEO von Interwetten und Gründer von wettfreunde.net, das vor etwa drei Jahren an das dänische Unternehmen Better Collective verkauft wurde, beteiligte sich zuletzt am Unternehmen und wird seine langjährige Erfahrung einbringen. Daniel Mandl hierzu: „Dass wir Heinz Patzelt für Overlyzer gewinnen konnten, ist eine große Sache für uns. In Österreich findet man kaum größere Experten für dieses Segment und wir sind überzeugt, dass Heinz als neuestes Teammitglied perfekt in unseren Plan passt. Wir waren schon im ersten Jahr mit unserem Wachstum hochzufrieden, aber jetzt wo unser Team komplett ist, sind wir sicher, diesen umkämpften Markt mit unserem durchaus einzigartigen Produkt noch schneller erobern zu können.“