Der SK Rapid Banjul: Grün-Weiß in Westafrika (abseits.at Doku)

SPENDENKONTO AM UNTEREN ENDE DES ARTIKELS

Bereits im Februar 2020, unmittelbar vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, besuchte ich „The Number One Rapid Fan in West Africa“, Ousman Conteh, in seiner Heimat Gambia.

Der junge Gambier fiel bereits zahlreichen Rapid-Fans auf Facebook auf, weil er glühender Rapid-Fan ist und zudem eine Mannschaft namens SK Rapid in der gambischen Hauptstadt Banjul gründete.

Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und habe Ousman und seine Freunde in Banjul besucht. Er erzählte mir, wie er zum SK Rapid kam, wie der Verein organisiert ist und was seine Ziele für die Zukunft sind.

Unplanmäßig habe ich mit meinem Handy und einer kleinen Action Cam diese Dokumentation gedreht. Da sie bereits im Jahr 2020 entstand, sind ein paar Daten nicht mehr ganz aktuell, aber einen Überblick über das Projekt sollte sie euch dennoch geben.

Erst im Gespräch mit den Einheimischen kam mir die Idee, dass man dieses Projekt, das vor allem durch seinen großen Gemeinschaftssinn heraussticht, mit Hilfe der Rapid-Community hierzulande, auf stärkere Beine stellen könnte.

Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ein Spendenkonto für den SK Rapid Banjul einzurichten und Ousman und seinen Kollegen zu helfen, mehrere Ziele mit dem jungen Verein zu erreichen:

– Der Einstieg ins gambische Ligensystem (die 3. Liga ist die unterste gambische Spielklasse)

– Aufrechterhaltung eines funktionierenden Spielbetriebs, sodass sich das Team im Ligensystem etablieren kann

– Schaffung von Arbeitsplätzen beim SK Rapid Banjul

Einer der Gründe, warum ich die Doku erst jetzt veröffentlichte, war die terminliche Unsicherheit in Gambia aufgrund der Corona-Pandemie. Der SK Rapid Banjul spielte ein Qualifikationsturnier fürs gambische Ligensystem und scheiterte dort erst im Finale. Danach wurden derartige Termine aber nicht mehr ausgetragen.

Eine Alternative ist nun, die Lizenz für die 3. Liga zu kaufen, sodass der Klub in die Liga einsteigen kann.

Danach wird es natürlich auch darauf ankommen, den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Mit veranschlagten 1.000 Euro pro Monat ist dies ein verhältnismäßig günstiges Unterfangen. Wichtig wäre es, dass speziell Ousman und sein innerer Kreis sich voll und ganz auf den SK Rapid Banjul konzentrieren können. Aber auch andere Dinge, wie etwa Ausrüstung oder das Anmieten eines besseren Platzes, sind speziell in der Aufbauzeit ausgesprochen wichtig.

Ich habe in der Zwischenzeit einen in Wien lebenden Gambier, der mit einer Österreicherin verheiratet ist und seit vielen Jahren als Sozialpädagoge in Wien arbeitet, kennengelernt. Siaka wird mir helfen, das Projekt aufzubauen und wird meine Schnittstelle nach Gambia sein, zumal er selbst einige der Involvierten und vor allem die Abläufe in Westafrika natürlich sehr gut kennt.

In weiterer Folge gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten die Menschen, die am Projekt arbeiten, zu unterstützen. Nur ein Beispiel: Man könnte einen Teambus anschaffen, der das Transportproblem zu Training und Spielen löst und abseits der Spielzeiten als öffentliches Verkehrsmittel verwendet werden kann, sodass die Mitwirkenden in Gambia eine Einnahmequelle zur Selbstverwaltung erhalten. Derartige Ideen sind aber natürlich eine Geldfrage und wir werden uns damit auseinandersetzen, wenn wir abschätzen können, wie gut die Spendenaktion läuft.

Da die Armut in Gambia stark ausgeprägt ist und es speziell an Jobs mangelt, ist die Rate derer, die die Flucht nach Europa versuchen, ausgesprochen hoch. Dem gilt es, mit Projekten wie diesem, entgegenzuwirken. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, Banjul für viele Menschen zu einem angenehmeren Ort mit mehr Arbeit, Perspektiven und Spaß zu machen.

Hier auf abseits.at werdet ihr in Zukunft regelmäßig darüber informiert, was sich beim SK Rapid Banjul derzeit tut. Ousman Conteh wird einen wöchentlichen Blog mit Eindrücken aus Gambia pflegen, mit dem ihr mittendrin statt nur dabei sein werdet. Und wer weiß: Vielleicht bringt „unser“ Klub schon bald ein echtes Top-Talent hervor, das später auch in Europa für Furore sorgen kann!

Im Austrian Soccer Board habe ich einen Thread eröffnet, in dem ich gerne sämtliche Fragen zum SK Rapid Banjul beantworte. Ihr findet diesen Thread hier.

Zu guter letzt möchte ich auf unser Spendenkonto hinweisen. Wir freuen uns über jede Unterstützung und werden mit euren Spenden natürlich sorgsam und transparent umgehen. Ganz besonders freuen wir uns natürlich über Daueraufträge, selbst wenn es nur ein paar Euro sind. Wir wollen hier natürlich ein Projekt schaffen, das lange Zeit überdauert und gesellschaftlich, wie sportlich erfolgreich ist.

SPENDENKONTO SK RAPID BANJUL

Empfänger: Daniel Mandl

IBAN: AT061500004201116466

BIC: OBKLAT2L

Als Verwendungszweck bitte „SK RAPID BANJUL“ angeben