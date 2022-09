Geldstrafen für HJK Helsinki: „UEFA Mafia“ kostet 10.000 Euro…

HJK Helsinki verlor am 8. September sein Auftaktspiel in der UEFA Europa Conference League gegen Betis Sevilla mit 0:2. Die beherzte Leistung der Finnen...

HJK Helsinki verlor am 8. September sein Auftaktspiel in der UEFA Europa Conference League gegen Betis Sevilla mit 0:2. Die beherzte Leistung der Finnen blieb unbelohnt und der VAR machte den Gastgebern einen Strich durch die Rechnung. Wegen Fanverfehlungen wird HJK nun zur Kasse gebeten.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verhängte der VAR einen Elfmeter für Betis Sevilla, der den Führungstreffer für die Spanier ermöglichte. Kurz nach dem 2:0 nach einer knappen Stunde, wurde das vermeintliche Anschlusstor der Finnen durch den VAR aberkannt.

Die Stimmung auf den Rängen kippte dadurch und sechs Zuschauer liefen aufs Spielfeld – von verschiedenen Tribünen. Die HJK-Fans wurden schnell eingefangen und angezeigt, der Verein möchte sich in der Angelegenheit schadlos halten. Für diese Verfehlung gab es von der UEFA eine Geldstrafe von 8.000 Euro.

Keine große Sache also. Aber der zweite Teil der Geldstrafe sorgte für Aufsehen. Für Stadion-weite Sprechchöre mit dem Wortlaut „UEFA Mafia“, sprach der europäische Verband eine weitere Strafe in Höhe von 10.000 Euro aus. In den Disziplinarregeln der UEFA wird dies als „a provocative message of an offensive nature“ bezeichnet. Die UEFA scheint sich davon sogar so provoziert zu fühlen, dass sie die Rufe höher bewertet, als sechs Platzstürmer.

Bereits im Europa League Qualifikationsspiel gegen den dänischen Klub Silkeborg hatte die UEFA Strafen gegen HJK Helsinki verhängt. 2.250 Euro gab es für Wurfgeschosse, 8.000 Euro dafür, dass die Fans nicht auf ihren Plätzen blieben und etwa die Gänge auf den Tribünen blockierten. Richtig Vorsicht ist aktuell aber offenbar für UEFA-kritische Schlachtgesänge geboten…