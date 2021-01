Kroatisches Talent unterschreibt bei RB Salzburg

Rocco Zikovic unterschreibt bis 2023 und startet in der U18 der Akademie Rocco Zikovic wechselt von NK Istra zum FC Red Bull Salzburg und...

Rocco Zikovic wechselt von NK Istra zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis zum 31. Mai 2023.

Der 16-jährige Innenverteidiger gilt in seiner Heimat als großes Talent, ist auch Kapitän des kroatischen U16-Teams und wird in Salzburg vorerst voraussichtlich in der U18-Mannschaft zum Einsatz kommen.