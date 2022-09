13-Jähriger debütiert im League Cup in Nordirland

In Nordirland wurde diese Woche im League Cup ein neuer Rekord für Großbritannien aufgestellt. Glenavon wechselte beim glatten 6:0-Sieg über den unterklassigen Klub Dollingstown FC in der zweiten Halbzeit einen 13-Jährigen ein.

Mit 13 Jahren und 329 Tagen ist der Glenavon Akademie Spieler Christopher Atherton der jüngste Fußballer, der jemals in einer Kampfmannschaft zum Einsatz kam.

Der junge Atherton bewies aber auch, dass er nicht nur ein „Marketing-Gag“ ist, sondern richtig kicken kann. Bereits mit seiner ersten Ballberührung bereitete er einen Treffer des Glenavon FC vor.

In der Akademie Mannschaft von Glenavon, die als U20 ausgewiesen ist, hatte Atherton schon mehrere Spiele bestritten. Nun gelang erstmalig der Sprung in die „Erste“. Ob es auch schon für die Liga reicht, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Der Klub steht in der nordirischen 12er-Liga nach fünf Spielen mit fünf Punkten auf dem achten Rang.

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1⃣3⃣ yrs and 3⃣2⃣9⃣ days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.

Congratulations Christo!!👏🏼💙 pic.twitter.com/hypGdC5R7p

— Glenavon FC (@Glenavon_FC) September 13, 2022