Berühmte Fußballvereine von Online-Casinos gesponsert

Der Fußball und das Glücksspiel gehören schon seit jeher zusammen. So alt wie der Sport ist, genauso alt sind auch Wetten auf den Ausgang von verschiedenen Spielen. Daher ist es auch kein Wunder, dass diese Freundschaft bis heute anhält und sich professionelle Vereine von Online Casinos sponsern lassen – das ist auch für Online Casinos in Österreich sehr interessant.

Für viele ist das aber nicht so durchsichtig und es kommen immer wieder Fragen auf, wo es denn Glücksspiel in den professionellen Fußball Ligen gibt. Deshalb hat sich unser Experte Moritz Dabelsteen aufgemacht und erkundet für euch die vielen Wege, auf denen Online Casinos in Österreich und international im heutigen Fußball eine hohe Präsenz erreichen. Schaut gerne auch auf 4-c.at vorbei, wo wir euch im Detail alles rund ums Glücksspiel vorstellen. Nun aber genug Vorgeplänkel, am besten steigen wir jetzt gleich ein uns präsentieren euch die Top Fußball Vereine, die von Online Casinos gesponsert werden!

Glasgow Celtics

Den ersten Eintrag auf unserer Liste erhalten die Schotten. Passend zu ihrem Logo, auf dem ein grünes Kleeblatt zu sehen ist, werden sie vom Online Casino Mr. Green gesponsert. Es ist natürlich nur einleuchtend, dass sich ein Team wie die Celtics eigentlich einen Online Casino Sponsor angeln muss. Es passt schließlich perfekt ins System, da die Celtics ohnehin sehr auf das Glück setzen – wie man auch an ihrem Logo erkennen kann. Dieses Motiv wird somit von Mr. Green nur noch weitergetragen, was auch eine gewisse poetische Ader erkennen lässt.

Die Partnerschaft ist aber auch mehr als eine Zweckpartnerschaft. Sie ist vielmehr eine Symbiose. Denn auf den Trikots von Glasgow kommen neue Spieler zu Mr. Green und entdecken so die Wunder der Online Glücksspiele. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille.

Denn umgekehrt gibt es bei Mr. Green auch einen Slot, der nach den Celtics benannt ist. Neugierige Spieler, die diesen wirklich schönen Slot spielen, werden sich womöglich fragen, wo der Name herkommt. So kommen auch Spieler aus der Welt der Online Casinos vermehrt auf die Glasgow Celtic zu. So lässt sich erkennen, dass diese Partnerschaft auch eine starke Zukunft hat und somit auch die Welt des Sports für Online Casinos ein Heimspiel bleibt.

Stoke City FC

Es gibt Vereine, da spielen Online Casinos nur eine Nebenrolle, oder sind kaum erkennbar. Zumindest aber nicht der Hauptsponsor. Daneben gibt es aber noch Stoke City FC, wo Online Casinos als zentraler Sponsor nicht mehr wegzudenken sind. Hier ist der wichtigste Sponsor bet365, und nach diesem ist auch das Stadium benannt, nämlich das Bet365 Stadium. Wiederum hat das für beide Parteien große Vorteile. Denn Stoke City hat auch als etwas kleinerer Verein die Chance, durch die starken Finanzen seines Partners mit Trikots und anderem Trainingsequipment ausgestattet zu werden. Gleichzeitig haben aber auch die Online Casinos etwas davon, wie wir oben bereits ausgeführt haben.

Wichtig ist aber festzuhalten, dass sich Online Casinos noch nicht so wirklich in das Bewusstsein vieler Menschen eingebrannt haben. Obwohl der Markt und die Reichweite von Online Casinos in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, gibt es doch blinde Flecken. Diese werden durch prestigeträchtige Partnerschaften mit Vereinen langsam aber sicher aufgelöst.

Real Madrid – Bwin

Der wohl größte und bekannteste Fußball Klub in unserer Liste, der spanische Rekordmeister und der Verein, der als Kaderschmiede für weltklasse Fußballer wie Sergio Ramos, Pepe und Cristiano Ronaldo diente, kann ebenfalls auf eine traditionsreiche Geschichte von Sponsoren zurückblicken. Die Geldgeber reißen sich förmlich darum auf den Trikots und Trainingsanzügen der Spieler in großen Lettern auf der Brust aufzutauchen, und bei jedem öffentlichen Auftritt mit den Stars im Rampenlicht zu stehen. Momentan steht bei Real Madrid zwar die Fluglinie Emirates auf den Trikots, doch es gab auch eine Zeit vor Emirates. In der goldenen Zeit des Vereins, in der der FC Barcelona sein einziger richtiger Konkurrent war, sicherte sich Wettanbieter Bwin den Platz als Hauptsponsor. Wohl jeder Fan erinnert sich noch lebhaft an die weißen Trikots der Königlichen, mit dem Bwin-Logo auf der Brust. Die Kooperation war für beide Seiten ein voller Erfolg: Das Team aus Spaniens Hauptstadt bekam das dringend für weitere Transfers sowie für die Zahlung des Spielergehalts benötigte Geld. Währenddessen erfreute sich Bwin einem großen Zulauf von Fans, die durch die Werbung auf den Trikots ihrer Lieblingsmannschaft auf den Geschmack von Sportwetten kamen. Leider endete die glorreiche Zusammenarbeit mit Bwin als Hauptsponsor im Jahr 2013, als der Wettanbieter von Emirates abgelöst wurde. Doch noch heute ist Bwin offizieller Werbepartner eines der erfolgreichsten Fußball Klubs der Welt.

RB Leipzig – Unibet

Nicht nur in England, Schottland und Spanien gibt es Fußball Klubs, die einen lukrativen Sponsoring Vertrag mit einem bekannten Wettanbieter eingegangen sind. Auch in Deutschland sowohl in der 1. als auch der 2. Bundesliga haben sich einige Anbieter von Online Casinos mit erfolgreichen und auch weniger bekannten Klubs zusammengetan, wobei beide Seiten von der Zusammenarbeit profitieren. Was viele nicht wissen ist, dass auch der RB Leipzig, der in den letzten Jahren eine beispiellose Entwicklung hingelegt hat neben dem Hauptsponsor Red Bull – wie der Name ja auch bereits sagt, auch von Wettanbieter Unibet gesponsert wird. Auf den Trikots taucht der Name des Sponsors nicht auf, doch auf dem Merch des Vereins sowie bei offiziellen Veranstaltungen ist der Name des Online Casinos häufig zu lesen.

Hamburger SV – Tipico

Ein weiterer deutscher Verein hat sich ebenfalls mit einem großen Anbieter zusammengetan – der Hamburger SV. Im Gegensatz zu Leipzig ein echter Traditionsklub, der auf eine lange und erfolgreiche Zeit in der Bundesliga zurückblicken kann, bevor vor einigen Jahren nach anhaltend schlechten Leistungen der Abstieg in die zweite Bundesliga nicht mehr zu vermeiden war. Tipico ist der Sponsor, dessen Namen eingefleischte Fans aber auch neutrale Zuschauer an jedem Wochenende und ab und zu auch unter der Woche auf der Brust der Stars lesen können. Der Anbieter von Sportwetten ist bei den Hamburgern ein willkommener Geldgeber, denn in der Vereinskasse sieht es bisweilen sehr karg aus. Da kommt es gerade recht, dass ein finanzstarker Partner das Ruder in die Hand nimmt und für etwas finanziellen Spielraum sorgt. Denn das Ziel des Vereins kann es nach mehreren Jahren Zweitklassigkeit nun nur sein wieder in die deutsche Spitzenklasse aufzusteigen. Dafür benötigt es finanziellen Spielraum am Transfermarkt, um Stars in die Stadt im Norden zu locken und das, was in den letzten Jahren auch in der Relegation einfach nicht gelingen wollte wieder möglich zu machen – den Aufstieg in die erste Liga.