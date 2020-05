Bundesliga-Pause: Wie du trotz Corona nicht auf das Fußballerlebnis verzichten musst

Die Bundesliga ist wieder da – kaum ein Thema wurde in den Medien in den letzten Wochen so stark kritisiert, wie der Re-Start des...

Die Bundesliga ist wieder da – kaum ein Thema wurde in den Medien in den letzten Wochen so stark kritisiert, wie der Re-Start des Fußballs in der 1., 2. und jetzt ab Samstag auch in der 3. Liga. Viele sehen darin eine Sonderrolle, die dem Fußball in Deutschland zugesprochen wird, andere freuen sich darauf, am Wochenende endlich wieder ihren favorisierten Mannschaften zujubeln zu können.

Das Fußballerlebnis ist zwar eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag, allerdings wird das allwöchentliche Highlight noch etwas getrübt – Besuche im Stadion sind weiterhin verboten. Aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen, dürfen nur wenige Reporter im Stadion sein und müssen versuchen, das Erlebnis “Bundesliga” wieder greifbar zu machen.

Wir werfen einen Blick darauf, wie du trotz der Corona-Regeln nicht auf das Fußballerlebnis verzichten musst. Wenn du alle Übertragungsoptionen ausschöpfen möchtest, kannst du über DAZN und Sky die höchsten beiden Spielklassen verfolgen und die 3. Liga kostenlos über Magenta Sport anschauen. Aber das Spiel zu verfolgen, ist nur ein Baustein für Fußball-Spaß am Wochenende.

Triff dich mit deinem Stadion-Kumpel

Die Kontaktverbote in Österreich und Deutschland sind noch nicht komplett aufgehoben. Es gibt weiterhin Regeln, die es zu beachten gilt. Trotzdem kannst du dich zumindest mit deinem besten Stadion-Kumpel treffen, mit dem du sonst am Wochenende in der Kurve stehst.

Nach einer so langen Zeit des Wartens, möchtet ihr den Bundesliga (Neu-)Auftakt sicherlich würdevoll begehen. Sorgt also dafür, dass ihr eine Atmosphäre wie im Stadion erschafft:

Fanschal & Trikot anziehen

die Vereinshymne abspielen und mitsingen

Bier oder dein typisches Stadion-Getränk trinken

Würstchen oder deinen typischen Stadion-Snack essen

bei Toren die Tormusik abspielen

die Mannschaft lautstark anfeuern, Schiri-Entscheidungen anzweifeln etc.

Du wirst überrascht sei, mit welchen scheinbar banalen Mitteln es dir gelingen kann, die Atmosphäre eines Bundesligaspiels in deinen eigenen vier Wänden nachzuempfinden.

Tipp: Wenn du ein Einzelspiel bei Sky verfolgst, hast du die Möglichkeit, über eine bestimmte Taste auf der Fernbedienung den Ton anzupassen. Sky hat eine Tonspur integriert, die echte Fangesänge liefert und somit ein Stück weit die bekannten Emotionen imitiert.

Wenn sich das Spielgeschehen schnell ändert, kommt es aber möglicherweise zu ulkigen Situationen: Dann pfeifen vielleicht die Heimfans noch, obwohl der Ball längst zu ihren Gunsten im Tor gelandet ist. Irgendjemand muss bei Sky an einem Computer sitzen und die Stimmung live anpassen – das klappt immerhin bisher ganz okay.

Back to the roots: Fußball-Genuss wie früher!

Es gab eine Zeit, in der noch kaum jemand Sky (oder damals: Premiere) hatte. Da wurden die Spiele stattdessen im Radio verfolgt und später in der Sportschau die Tore noch einmal im Nachgang bejubelt. Manch einer ließ sich auch komplett vom Ausgang der Spiele überraschen und schaltete überhaupt erst zur Sportschau ein.

Hole dir etwas von der Faszination vergangener Tage zurück und genieße die Nostalgie beim nächsten Spieltag. Folgende Regeln gilt es zu beachten:

es wird maximal ein Einzelspiel geschaut

du schaust weder auf dein Handy, noch in den Teletext, um herauszufinden wie die Mannschaften abgeschnitten haben

die Halbzeit-Highlights von Sky guckst du dir nicht an und natürlich schon gar nicht die Sendung “Alle Spiele, alle Tore”

erst zu Sportschau wird wieder eingeschaltet. Dann heißt es: Mitfiebern!

Du wirst sehen, dass diese Art Fußball zu gucken ein besonderes Erlebnis ist, das Erinnerungen an bereits vergangene Tage zurückbringt. Wir leben heutzutage in einer Welt, in der Informationen überall und sofort zur Verfügung stehen. Dieses kleine Experiment wird dir zeigen, dass das gar nicht so erstrebenswert ist.

Übrigens: Hättest du gewusst, dass es noch gar nicht so lange Bundesliga-Übertragungen gibt? Erst Ende der 90er Jahre wurden die TV-Rechte erstmals richtig professionell vermarktet. Es gab viele Streits und Namenswechsel, bis wir nun ein einigermaßen einheitliches TV-Konzept haben, das sich aber auch über diverse Anbieter erstreckt.

Bringe mehr Würze in die Spiele: Tippspiel & Sportwetten

Bist du auch Teil einer Tipprunde? Dann wirst du dich mit Sicherheit freuen, dass es weitergeht und du wieder zeigen kannst, wer über den meisten Fußball-Sachverstand verfügt. Während es jedoch in den meisten Tipprunden nur um ein paar kleine Gewinne geht, kannst du bei Sportwetten-Anbietern richtig absahnen.

Die Buchmacher haben sicher ordentlich aufgeatmet, als endlich feststand, dass es mit der Bundesliga weitergeht. Wer nicht auf das Wetterlebnis verzichten wollte, konnte zwar auf eSport-Events tippen oder auf Länder ausweichen, in denen kontinuierlich Fußball gespielt wurde – allerdings ist das kaum vergleichbar mit der jetzigen Situation.

Viele Anbieter locken dich jetzt mit Neukundenboni und begeistern mit neuen Funktionen sowie erweiterten Wettmöglichkeiten. Natürlich sind Sportwetten nichts anderes als Glücksspiel. Aber während im Casino immer die Bank gewinnt, weil die Slot-Machines und Roulette-Tische rein statistisch keine andere Möglichkeit bieten, kann es bei Sportwetten auch die eine oder andere Überraschung geben.

Registriere dich also – sofern du es noch nicht getan hast – bei einem der bekannten Anbieter und stelle deine Mischung aus Fußball-Sachverstand und Glück auf die Probe. Vielleicht gewinnst du ja genug Geld, damit eure Stadion-Snacks wieder drin sind.

Genieße den Moment – denn es kann schnell wieder vorbei sein!

In der aktuellen Situation sollten wir dankbar sein, dass wir wieder erstklassigen (bzw. zweitklassigen) Fußball live im TV sehen dürfen. Viele vergessen aber dabei, dass der Re-Start des Fußballs an strenge Hygienevorgaben gekoppelt ist.

Die Spieler von Dynamo Dresden haben dies bereits am eigenen Leibe erfahren. Der stark abstiegsbedrohte Zweitligist hatte einen Corona-Fall in der Mannschaft und durfte nun zunächst nicht antreten. Jetzt muss die Mannschaft ein extrem hohes Pensum absolvieren, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen.

Dies zeigt, dass es schnell wieder vorbei sein kann. Die Corona-Situation ist noch immer nicht einfach zu überblicken und jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse. Wenn es noch mehr Fälle wie in Dresden gibt, könnte die Saison sogar doch noch abgebrochen werden. Wie dann die Spiele gewertet werden, steht in den Sternen. In vielen europäischen Ländern wurde der Ligabetrieb bereits eingestellt und auch die Fortführung der internationalen Pokalwettbewerbe ist stark gefährdet.

Als echter Fußball-Fan kann man natürlich nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Allerdings gehen Gesundheit & Sicherheit auf jeden Fall immer vor! Solange es geht, werden wir uns in jedem Fall am Re-Start der Bundesliga in Deutschland erfreuen.