Bundesliga Start – So ist es gelaufen

Seit rund zwei Wochen rollt endlich wieder der Ball in der höchsten deutschen Fußballliga. Die vielen Fans sind mit Sicherheit froh, dass endlich wieder gespielt wird und zumindest teilweise auch wieder in einem beschränkten Umfang Zuschauer in den meisten Stadien zugelassen sind. Rein sportlich betrachtet hat die Saison 2020/2021 an den beiden bisher absolvierten Spieltagen schon einige Überraschungen gebracht. Aber die Saison ist noch lang und aus diesem Grund gibt es weiterhin noch jede Menge Fragen rund um das Geschehen in dieser Spielzeit. Auf dem Blog von betway gibt es rund um wichtige Fragestellungen fundierte Einschätzungen von einigen erfahrenen Fußballexperten.

Hoffenheim verlustpunktfrei an der Tabellenspitze

Am ersten Spieltag legte der amtierende Meister Bayern München los wie die Feuerwehr und feierte bei der Saisoneröffnung gleich einen 8:0-Kantersieg gegen Schalke 04. Aufgrund der Leistung und des beeindruckenden Auftritts befürchteten viele Experten erneut einen Durchmarsch des deutschen Rekordmeisters auch in dieser Spielzeit. Im Rahmen des zweiten Spieltags gab es aber am letzten Wochenende einen schmerzhaften Dämpfer für Bayern München. Denn 1899 Hoffenheim zeigte im Heimspiel gegen die Bayern eine starke Leistung und feierte vor 6.030 Zuschauern einen überraschenden 4:1-Heimsieg gegen Bayern München. In dieser Partie lagen die Hoffenheimer bereits nach weniger als einer halben Stunde durch Treffer von Bicakcic und Dabbur mit 2:0 in Führung. Trotz eines Gegentreffers kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ließen sich die Kraichgauer aber nicht aus der Bahn werfen. Vielmehr war 1899 Hoffenheim auch im zweiten Durchgang die deutlich bessere Mannschaft und feierte nach einem Doppelpack von Kramaric beim Schlusspfiff einen auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg. Durch diesen zweiten Sieg im zweiten Spiel steht der neue Trainer Sebastian Hoeneß jetzt zumindest bis zum kommenden Wochenende überraschend an der Tabellenspitze.

Augsburg ist durch zwei Siege vorne dabei

Eine weitere positive Überraschung ist nach dem zweiten Spieltag auf jeden Fall der FC Augsburg. Schließlich hat wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Augsburger nach dem zweiten Ligaspiel mit sechs Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz stehen würden. Bereits am ersten Spieltag zeigte die Truppe von Trainer Heiko Herrlich bei Union Berlin eine starke Leistung und belohnte sich mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg. Am letzten Samstag empfing der FC Augsburg dann mit Borussia Dortmund einen der Mitfavoriten auf den Meistertitel in der heimischen WWK-Arena. Aus diesem Grund waren vielleicht selbst die eigenen Anhänger skeptisch, ob ihre Mannschaft gegen den BVB mithalten könnte. Aber in der Begegnung gegen Borussia Dortmund zeigten die Augsburger eine gute Leistung und belohnten sich am Ende mit einem nicht unverdienten 2:0-Heimsieg. Dabei profitierte der Gastgeber von einer hervorragenden Chancenverwertung und setzte sich unterm Strich trotz deutlich weniger Ballbesitz nach Treffern von Uduokhai und Caligiuri mit 2:0 durch. Durch diese zwei Siege steht der FC Augsburg aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und lässt momentan Vereine wie Bayern, Dortmund und Leipzig hinter sich.

Schalke entlässt nach zwei Niederlagen Trainer Wagner

Bei Schalke 04 hatte man trotz zahlreicher Probleme nach einer verheerenden Rückrunde in der letzten Spielzeit auf einen positiven Neubeginn gehofft. Daraus ist allerdings nichts geworden und die Schalker setzten ihre Negativserie weiter fort. Gleich zum Saisonauftakt musste die Mannschaft von Trainer David Wagner bei Bayern München antreten. Dort zeigten die Gelsenkirchener über weite Strecken der Begegnung eine indiskutable Leistung. Das führte unterm Strich zu einer 0:8-Auswärtsniederlage für die Königsblauen. Trotzdem schenkte Sportvorstand Jochen Schneider seinem Coach beim Heimspiel gegen Werder Bremen noch einmal das Vertrauen. Allerdings war der Trainer auch in dieser Begegnung nicht in der Lage gemeinsam mit seiner Mannschaft das Ruder herumzureißen. Vielmehr zeigten die Schalker erneut eine schwache Vorstellung, die am Ende zu einer 1:3-Heimpleite führte. Durch diese weitere Niederlage steht Schalke 04 nach dem zweiten Spieltag ohne Punkt und mit einer katastrophalen Tordifferenz von 1:11 auf dem letzten Tabellenplatz. Insgesamt konnte David Wagner 18 Spiele hintereinander keinen Sieg mehr einfahren. Das war den Verantwortlichen auf Schalke dann doch deutlich zu viel und so wurde am letzten Sonntag die Beurlaubung von David Wagner bekannt gegeben. Bereits in den nächsten Tagen will Schalke 04 laut Aussagen von Jochen Schneider einen Nachfolger präsentieren, der schnellstmöglich für einen Umschwung sorgen soll. Am kommenden Wochenende beim Spiel in Leipzig könnte aber aus heutiger Sicht noch ein Interimstrainer die Betreuung der Mannschaft übernehmen.