Die fünf besten Elfmeterschützen im Fußball

Die meisten Fußballfans sagen, dass ein Elfmeter große mentale Stärke und feste Nerven erfordert. Vor allem in den großen Spielen ist es erstaunlich, wie ein Spieler zum Elfmeterpunkt gehen kann, wenn die kompletten Hoffnungen der Fans – oder sogar einer ganzen Nation – auf seinen Schultern lasten.

Doch die besten Schützen haben nicht nur ihre Nerven im Griff, sondern machen das Elfmeterschießen auch noch zu einer Art Kunstform. Im Folgenden werden wir uns unsere fünf Lieblingsschützen aus der Geschichte des Fußballs anschauen:

Matthew Le Tissier – England/Southampton

Es ist durchaus bekannt, dass die englische Nationalmannschaft schon oft bei großen Turnieren im Elfmeterschießen verloren hat – dies wurde sogar zur nationalen Besessenheit. Doch Matthew Le Tissier, ein Star der Premier League aus den 90ern, war ohne Frage einer der Besten. In seiner Karriere verwandelte er 48 von 49 Elfmetern – eine Quote von 98%. Zum Vergleich sollte man betrachten, dass Christiano Ronaldo bis heute 22 Elfmeter verschossen hat. Le Tissier schoss viele schöne Tore und war ein sehr unterschätzter Spieler. Er hätte zu größeren Clubs wie Manchester United oder Arsenal wechseln können, doch er blieb Southampton seine ganze Karriere lang treu.

Zinedine Zidane – Frankreich/Real Madrid/Juventus

Zizou müssen wir nicht vorstellen. Doch seine Rolle als Elfmeterkönig wird oft übersehen. An der Spitze der Liste muss der Elfmeter im Weltmeisterschaftsfinale 2006 gegen Gigi Buffon und Italien stehen. Unter enormem Druck chippte Zidane den Ball einfach über einen der besten Torhüter der Welt. Er sah dabei so entspannt aus, wie ein Kind, welches im Park mit seinen Freunden spielt. Ein anderes wunderbares Tor schoss er gegen England bei der Euro 2004. Zidane war krank – übergab sich auf dem Feld – dennoch schoss er ein wunderbares Tor gegen David James in der Nachspielzeit, welches den Sieg brachte. Zudem verwandelte er wichtige Elfmeter für Real Madrid und Juventus.

Alessandro del Piero – Italien/Juventus

Del Piero war ein Meister. Genau wie ein Pokerspieler besiegte er seine Gegner mit Psychologie. Er verwandelte alle möglichen Elfmeter – hart und schnell, langsam und platziert, links, rechts und in der Mitte des Tores. Er vergab nur ganz selten und Fans von Juventus und Italien konnten sich immer auf ihn verlassen.

Jose Luis Chilavert – Paraguay/Velez Sarsfield

Man wird nicht viele Torhüter mit fast 50 geschossenen Toren finden, doch genau das erreichte Jose Luis Chilavert. Der Paraguayer schoss Elfmeter für seinen Club und seine Nationalmannschaft und konnte auch gute Freistöße schießen. Er wurde in das FIFA Team of the Tournament bei der Weltmeisterschaft 1998 gewählt, doch in diesem Wettbewerb schoss er kein Tor. Er war ein großartiger Keeper und hatte auch das Talent, auf dem Feld zu spielen.

Andreas Brehme – Westdeutschland/Kaiserslautern/Inter Mailand/Bayern

Es sind die letzten Minuten des Weltmeisterschaftsfinals 1990 und Westdeutschland bekommt einen Elfmeter beim Stand von 0:0. Wen wollen die Deutschen als Schützen sehen? Matthäus? Völler? Littbarski? Klinsmann? Natürlich ist die Antwort Brehme. Cool wie Eis verwandelt er diesen in der unteren linken Ecke. Präzision und Schusskraft – Brehme war zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.