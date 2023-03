Die Top 10 teuersten Transfers von der Bundesliga in die Premier League

In der Fußball Industrie kann man schon seit geraumer Zeit Hinweise auf Glücksspiele finden. Als Beispiel kann man anführen, wie viele professionelle Fußballer Werbeverträge...

Spielertransfers ziehen einige Aufmerksamkeit auf sich, zum Teil, wegen der hohen Summen, die dabei bezahlt werden, aber auch wegen des anhaltenden Interesses von Fans, wo bestimmte Spieler gerade unter Vertrag stehen. Meistens sieht man diese Spielerwechsel, wenn eine Saison zu Ende geht oder ein Spieler mit besonders herausragenden Leistungen überzeugen konnte.

Spielertransfers ziehen einige Aufmerksamkeit auf sich, zum Teil, wegen der hohen Summen, die dabei bezahlt werden, aber auch wegen des anhaltenden Interesses von Fans, wo bestimmte Spieler gerade unter Vertrag stehen. Meistens sieht man diese Spielerwechsel, wenn eine Saison zu Ende geht oder ein Spieler mit besonders herausragenden Leistungen überzeugen konnte. Hier gehen wir darauf ein, was die teuersten Transfers waren, die man von der Bundesliga in die englische Premier League beobachten konnte.

10 – Leroy Sane – Schalke 04 nach Manchester City, 43.72 Millionen Pfund

Sane wechselte im August 2016 von Schalke 04 nach Manchester City in Englands erste Liga. Damals wurde Stillschweigen über die Ablösesumme gewacht, zwar wurde es bereits von der teuersten Ablöse eines deutschen Spielers bis zu diesem Zeitpunkt gesprochen. Leroy Aziz Sane wurde 1996 geboren und ist deutsch-französisch. Er spielt im Mittelfeld und Flügel. Für Schalke 04 stand er 47-mal auf dem Spielfeld und erzielte dabei 11 Tore.

Nach seinem Wechsel zu Manchester City stand er sogar 90-mal auf dem Platz und schaffte dabei 25 Tore. Mit Manchester City gewann er sowohl die erste Liga Englands als auch den League Cup. Er wurde zudem zum vielversprechendsten Nachwuchstalent der Liga gewählt. Die Ablöse für Sane ließ sich Manchester City 43,72 Millionen Pfund kosten, wofür Sane einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieb. Vor allem in der Premier League war Sane sehr erfolgreich, was die Liga nachhaltig beeinflusste.

9 – Sebastien Haller – Eintracht Frankfurt nach West Ham United, 45.15 Millionen Pfund

Sebastien Romain Teddy Haller ist ein französisch-ivorischer Fußballspieler, der sich als Stürmer einen Namen gemacht hat. Geboren wurde er im Jahr 1994 in Frankreich, wo er in seiner Jugend bereits an etlichen Spielen teilnahm. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Eintracht Frankfurt, mit der er einmal den DFB-Pokal gewann und sich sogar für die Europa League qualifizierte.

2019 wechselte er von der Eintracht Frankfurt nach West Ham United, um Fußball in Englands erster Liga zu spielen, wofür eine Ablöse von mehr als 45 Millionen Pfund gezahlt wurde – eine Rekordsumme für den Verein. Nach den großen Erfolgen bei Eintracht Frankfurt und einem guten Start in die Premier League konnte Haller nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen und wurde zum Ende der Saison meist nur als Einwechselspieler genutzt. Auf Englands erste Liga-Tabelle hatte er nach seinem Wechsel keinen großen Einfluss.

8 – Timo Werner – RB Leipzig nach Chelsea, 47.8 Millionen Pfund

Timo Werner ist ein deutscher Fußballspieler, der im Jahr 1996 geboren wurde. Eingesetzt wird er als Stürmer oder Flügelspieler. Seine Karriere begann er beim VfB Stuttgart und wechselte 2016 zum RB Leipzig, wobei er es schaffte den vierten Platz der Torjägerliste zu erreichen. Anschließend wurde er sogar zum Rekordtorschützen des Vereins. Der Wechsel für knapp 48 Millionen Pfund sorgte daher für einiges Aufsehen.

In der Premier League konnte er leider nicht viel positive Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er schaffte es in mehreren Monaten nicht ein Tor zu erzielen und wurde öffentlich von seinem Trainer kritisiert. Nach einem Trainerwechsel schaffte es Chelsea mit Werner 2021 die Champions League zu gewinnen. Dennoch blieb er nicht mehr allzu lange bei dem Verein und kehrte 2022 nach der Sommerpause zum RB Leipzig zurück, ein weiteres Beispiel eines weniger als ideale Bundesliga Transfers.

7 – Erling Haaland – Borussia Dortmund nach Manchester City, 51.32 Millionen Pfund

Erling Haaland ist ein norwegischer Fußballprofi, der in seiner Karriere bereits zum österreichischen Fußballer des Jahres gewählt wurde. Er wurde im Jahr 2000 geboren und spielte von 2020 bis 2022 für Borussia Dortmund. Hier wurde er mehrfach als wertvollster Spieler der Mannschaft bezeichnet. Er wurde für die beachtliche Summe von 51,32 Millionen Pfund von Manchester City aufgekauft, was einige Bundesliga Transfer News nach sich zog.

In Manchester City konnte Haaland direkt einen neuen Rekord aufstellen, indem er innerhalb der ersten fünf Spieltage neun Tore erzielte. Zudem gelangen ihm mehrere Hattricks und schaffte es schneller als jeder Spieler in der Premier League zuvor 20 Tore zu erzielen. Haaland spielt nach wie vor für Manchester City und man kann davon ausgehen, dass er weiterhin einen beeindruckenden Einfluss auf den Erfolg seiner Mannschaft haben wird.

6 – Kevin De Bruyne – Wolfsburg nach Manchester City, 55.22 Millionen Pfund

Kevin De Bruyne ist belgischer Fußballspieler und spielt hauptsächlich im offensiven Mittelfeld. Er wurde 1991 geboren und spielte bereits in seiner Jugend bei vielen hochkarätigen Vereinen. Als er für Werder Bremen spielte, zeigten verschiedene Bundesligavereine und sogar Mannschaften der Premier League Interesse an ihm. Bei seiner Zeit in Wolfsburg wurde die Mannschaft Zweiter in der Bundesliga und gewann den DFB-Pokal.

Für 55,22 Millionen Pfund wurde er 2015 von Manchester City aufgekauft, was damals die teuerste Ablösesumme der Bundesliga war und einige Bundesliga Transfer Gerüchte auslöste. In der Premier League konnte er mit seinen Leistungen hervorstechen und wurde sogar zum Premier League Player of the Season gewählt. Er spielt nach wie vor für seinen Verein und hat einen Vertrag bis 2025.

5 – Naby Keita – RB Leipzig nach Liverpool, 55.54 Millionen Pfund

Naby Laye Keita ist ein guineischer Mittelfeldspieler, der 1995 geboren wurde. Er ist Mitglied der Nationalmannschaft von Guinea und spielte insgesamt 58-mal für den RB Leipzig, wobei er immerhin 14 Tore erzielte. Anschließend wurde er für die beeindruckende Summe von 55,54 Millionen Pfund vom Premier League Verein FC Liverpool aufgekauft. Dort konnte er einiges Aufsehen erregen. Mit ihm gewann sein Verein die Champions League und anschließend die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Für den FC Liverpool wurde Keita bereits 76-mal aufgestellt, wobei er sieben Tore erzielen konnte. Das ist besonders bemerkenswert, weil er kein Stürmer ist, sondern im Mittelfeld eingesetzt wird. Neben den bereits erwähnten Erfolgen schaffte es der FC Liverpool mit Keita englischer Meister zu werden, den englischen Ligapokal sowie den englischen Supercup zu gewinnen.

4 – Pierre-Emerick Aubameyang – Borussia Dortmund nach Arsenal, 55.75 Millionen Pfund

Pierre-Emerick Aubameyang ist ein Fußballprofi aus Gabun. Er ist ein Stürmer und wurde 1989 geboren. Seine Jugend über spielte er bei mehreren namhaften Vereinen in Europa, vor allem in Frankreich und Spanien. Von 2013 bis 2018 spielte er für Borussia Dortmund. Er wurde bereits in seinem ersten Spiel für den Verein eingesetzt und erzielte mehrere Tore. Er wurde als erster Bundesligaspieler zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Schon ein gutes Jahr vor seinem Wechsel gab es Gerüchte, dass Aubameyang vorhatte, Borussia Dortmund zu verlassen.

Er machte durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam und löste damit sogar eine größere Debatte aus, die längere Zeit in den Bundesliga Transfer News aktuell blieb. Schließlich wechselte er für 55,75 Millionen Pfund zum FC Arsenal. Damals war er der teuerste Neuzugang in der Geschichte des Vereins. Er erzielte in 43 Pflichtspielen grandiose 26 Tore und wurde sogar zum Kapitän seiner Mannschaft gemacht, zwar musste diesen Titel wegen eines Disziplinarverstoßes wieder abgeben.

3 – Christian Pulisic – Borussia Dortmund nach Chelsea, 57.91 Millionen Pfund

Christian Mate Pulisic wurde 1998 geboren und ist ein US-amerikanischer Fußballspieler, der vor allem im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird. Er spielte in seiner Jugend bereits in Deutschland und begann seine Profikarriere bei Borussia Dortmund. Dabei wurde er 90-mal eingesetzt und schaffte es auf immerhin 13 Tore.

Anschließend wurde er für die rekordverdächtige Summe von 57,91 Millionen Pfund von Chelsea aufgekauft, verblieb noch bis zum Saisonende als Leihspieler in Dortmund. Dabei handelte es sich um die zweitgrößte Summe, die je für einen Spieler von Borussia Dortmund gezahlt wurde. Seit seinem Wechsel wurde er bei Chelsea 90-mal eingesetzt und schaffte dort 20 Tore. 2021 gelang es Chelsea, die Champions League zu gewinnen, was den größten Erfolg bisher darstellt.

2 – Kai Havertz – Bayer Leverkusen nach Chelsea, 71.32 Millionen Pfund

Kai Lukas Havertz ist ein deutscher Fußballspieler, der bereits vielfältig eingesetzt wurde. Er spielt sowohl im offensiven Mittelfeld als auch als hängende Spitze oder rechter Flügelsturm. Seine Profikarriere begann er bei Bayer Leverkusen, wo er von 2016 bis 2020 blieb. Dabei erzielte er 36 Tore in insgesamt 118 Spielen. 2020 wechselte er für 71,32 Millionen Pfund nach Chelsea. Damit zählt Havertz zu den teuersten Spielern weltweit, was von Oliver Bierhoff als Auszeichnung für den deutschen Fußball bezeichnet wurde.

Kai Havertz spielt nach wie vor für den FC Chelsea und wurde dabei in 74 Spielen eingesetzt. In dieser Zeit konnte er 17 Tore erzielen. Der Verein schaffte es mit Havertz 2021/22 eine Hinrunde mit nur zwei Niederlagen zu spielen, wodurch der Verein häufiger auf Platz 1 der Liga blieb. Wegen Unstimmigkeiten bei der Positionierung in der eher defensiv ausgerichteten Mannschaft und der Etablierung einiger Neuzugänge ist Havertz inzwischen eher in einer unterstützenden Rolle.

1 – Jadon Sancho – Borussia Dortmund nach Manchester United, 73.86 Millionen Pfund

Jadon Malik Sancho ist ein englischer Fußballspieler, der sowohl in den Flügeln als auch im Mittelfeld eingesetzt wird. Er wurde im Jahr 2000 geboren und begann seine Karriere in Manchester City. Anschließend wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er von 2017 bis 2021 in über 100 Spielen eingesetzt wurde und mit der Mannschaft den DFB-Pokal gewann. Er stellte außerdem mehrere Erfolge auf, sowohl als erster Spieler mit 50 Vorlagen in 99 Bundesligaspielen und als jüngster Bundesligaspieler mit 50 Torvorlagen.

Mit der Ablösesumme von 73,86 Millionen Pfund ist er der teuerste Bundesliga Transfer in die Premier League und gleichzeitig einer der teuersten Spieler der Fußballgeschichte. Für diese Summe wurde Sancho von Manchester United abgeworben, wo er bisher in 29 Spielen dabei war. 2023 gelang es ihm mit seiner Mannschaft den englischen Ligapokal zu erringen. Neben seiner Ligabeteiligung spielt Sancho als Nationalspieler für England.

Zusammenfassung

Diese Transfers zeigen an, wie hoch die Ablösesummen teilweise ausfallen. Da die Ablösesummen in der Regel eher steigen, kann man mit weiteren Rekorden für Transfers der Bundesliga 22/23 rechnen. Bei einigen dieser Wechsel folgte der Erfolg den Spielern, zwar gibt es Negativbeispiele. Sponsoren für populäre Fußballteams erregen einige Aufmerksamkeit und einige Sponsoren sind besonders erfolgreich.