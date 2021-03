Die wertvollsten Fußballclubs kommen aus Europa Fußball ist ein riesiges Geschäft und das vor allem in Europa. Manche Clubs sind mehrere Milliarden Euro wert...

Fußball ist ein riesiges Geschäft und das vor allem in Europa. Manche Clubs sind mehrere Milliarden Euro wert und so manche Gehälter in Millionenhöhe gelten schon längst als die Norm. Spieler werden für hunderte Millionen gekauft und verkauft und so stellt Neymar 2017 einen Rekord auf, als er für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte. Dort spielt er bis heute und erwirtschaftet ein Gehalt von rund 37 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man bedenkt, dass ein Fußballverein nicht nur einen Spieler, sondern über 20 Spieler beschäftigt, wird schnell klar was ein Club so kostet.

Platz 1: Real Madrid (Spanien)

Wert: 4,24 Milliarden US-Dollar

Real Madrid ist ein Fußballverein aus der spanischen Hauptstadt Madrid. Der spanische Rekordmeister ist genau wie Barcelona im Besitz seiner Mitglieder. Außerdem ist der Verein in seiner gesamten Geschichte noch nie aus der ersten spanischen La Liga abgestiegen . Finanziell ist der Club einer der erfolgreichsten der Welt. Jahrelang wechselte Real Position mit Manchester United, als um die Frage wer als wertvollster Club weltweit gilt. Inzwischen ist Madrid wieder an der Spitze der Fußballwelt angelangt. Aktuell ist der Kader des Vereins über 700 Millionen Euro wert und es werden Jahresumsätze von fast 900 Millionen US-Dollar erreicht. Aufgrund seiner enormen nationalen und internationalen Leistungen wurde Real Madrid im Jahr 2000 von der Fifa zum „Besten Fußballverein des 20. Jahrhunderts“ ausgezeichnet.

Platz 2: FC Barcelona (Spanien)

Wert: 4,02 Milliarden US-Dollar

Der FC Barcelona ist der größte Fußballclub der spanischen Stadt Barcelona. Der Verein ist Rekordpokalsieger in seinem Heimatland und hat nach Real Madrid die meisten spanischen Meistertitel gewonnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Fußballclubs gehört der FC Barcelona noch seinen Mitgliedern. Der Club ist auch keine Kapitalgesellschaft, sondern ein gemeinnütziger Verein. Das hindert den FC Barcelona jedoch keineswegs daran, finanziell äußerst erfolgreich zu sein. Mit einem Marktwert von über 4 Milliarden US-Dollar und einem Jahresumsatz von über 800 Millionen US-Dollar ist der spanische Erstligist seit Jahren einer der wertvollsten Fußballvereine der Welt.

Platz 3: Manchester United (England)

Wert: 3,8 Milliarden US-Dollar

Manchester United ist ein Fußballclub aus der englischen Stadt Manchester, der momentan in der Premier League um den Titel kämpft. Aktuell rechnet man damit, dass es Manchester United bei den Sportwetten mit einer Quote von 101,00 schwer in ihrem Streben nach dem Pokal haben werden (Stand: 18. 03.). Im Gegensatz zu Real Madrid und dem FC Barcelona befindet sich Manchester United in Privatbesitz. Die Glazer-Familie, genauer gesagt Malcolm Glazer, kaufte von 2003 bis 2005 nach und nach die Aktien von Manchester United auf und nahm den Club letztendlich von der Börse. Neben Manchester United gehören der Glazer-Familie auch noch die Tampa Bay Buccaneers, ein American Football Team, das in der NFL spielt. Manchester United war jahrelang der wertvollste Fußballclub der Welt, liegt allerdings inzwischen hinter den zwei spanischen Top-Clubs. Mit einem Umsatz zwischen 600 und 800 Millionen US-Dollar ist Manchester United aber noch immer einer umsatzstärksten Vereine der Welt.

Platz 4: FC Bayern München (Deutschland)

Wert: 3,02 Milliarden US-Dollar

Auf dem vierten Platz der Liste kommt mit dem FC Bayern München der erste deutsche Fußballclub . Der FC Bayern München gehört zu 75 % seinen Mitgliedern, die restlichen 25 % teilen sich ADIDAS, Audi und Allianz zu je einem Drittel. Der FC Bayern ist seit Jahren einer der finanziell stärksten Vereine Europas, da er im Gegensatz zu den anderen Vereinen nicht nur hohe Einnahmen hat, sondern auch absolut schuldenfrei ist. Nach dem Kaderwert gerechnet liegt der FC Bayern mit 826 Millionen EURO sogar noch vor Barcelona und Real Madrid. Damit hat er den viertwertvollsten Kader der Welt.

Platz 5: Manchester City (England)

Wert: 2,69 Milliarden US-Dollar

Der Fußballclub Manchester City ist eine Limited und gehört zu 100 % der City Football Group, einer auf Fußball spezialisierten Holding-Gesellschaft. Seit 2013 ist der englische Club aus Manchester profitabel, vor 2013 machte er Verluste, die aber von Besitzer Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan aufgefangen wurden. Mit einem Umsatz von circa 678 Millionen US-Dollar ist der Verein einer der umsatzstärksten Vereine in England und Europa. Manchester City wurde oft vorgeworfen, gegen das Financial Fairplay zu verstoßen, weshalb der Club auch schon über 60 Millionen Euro Strafe zahlen musste. Trotz der Strafzahlungen und hoher Ausgaben für Spieler schaffte Manchester City es, profitabel zu werden. Zwischen 2013 und 2019 stiegen die Einnahmen von circa 350 Millionen Britischen Pfund auf über 530 Millionen Britische Pfund.

Wie sieht die Zukunft aus?