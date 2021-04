Europäische Fans mahnen UEFA und andere “Krisen-Profiteure” an

Manchester, April 2021. Europäische Fangruppen haben die Top-Fußballclubs des Kontinents als „Krisen-Profiteure“ bezeichnet und sie dazu aufgefordert, die aktuellen Pläne für Änderungen an der...

Manchester, April 2021. Europäische Fangruppen haben die Top-Fußballclubs des Kontinents als „Krisen-Profiteure“ bezeichnet und sie dazu aufgefordert, die aktuellen Pläne für Änderungen an der Champions League fallen zu lassen. Es heißt, dass die UEFA am kommenden Mittwoch über Pläne abstimmt, die Champions League auf 36 Vereine zu erweitern und die Anzahl der Spiele in einem neuen Format zu erhöhen. Wenn du da nicht mitmachen und lieber nach deinen eigenen Regeln spielen willst, schau mal da .

Die Football Supporters Europe (FSE) haben einen offenen Brief an Juventus-Präsident Andrea Agnelli, dem Vorsitzenden der European Club Association (ECA), verfasst, in dem es heißt, dass die Pläne eine “ernsthafte Bedrohung für das gesamte Spiel“ darstellen.

„Sie werden die Schere zwischen den Reichen und dem Rest nur noch weiter auseinanderziehen, den heimischen Terminkalender ruinieren und von den Fans erwarten, noch mehr Zeit und Geld zu opfern“, so die Fans. Unterzeichnet ist der Brief von Fangruppen von Vereinen, die im Vorstand der ECA sitzen, darunter unter anderen Manchester United, Bayern München sowie auch Real Madrid. Die ECA hat die Pläne unterstützt, die auch vom Verband der europäischen Ligen, der die nationalen Wettbewerbe repräsentiert, kritisiert wurden. Laut den Fangruppen würden die Pläne „einer Hand voll bereits reicher Klubs, Investmentfirmen und Staatsfonds zugute kommen, von denen keiner die Legitimität hat, zu entscheiden, wie der Fußball gemacht werden sollte. Sogar die meisten ECA-Mitglieder werden durch die vorgeschlagenen Reformen benachteiligt.”

Die Befürworter kritisierten, dass die Änderungen ausgerechnet während einer Pandemie kommen. „Solch ein eklatanter Machtgriff wäre zu den besten Zeiten unentschuldbar, aber auf dem Höhepunkt einer globalen Pandemie ist es nichts anderes als Profitmacherei, ganz zu schweigen von einem starken Kontrast zur Solidarität der Fans. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Vereine bedingungslos unterstützt, haben Dauerkarten gekauft, ohne die Hoffnung, jemals Spiele besuchen zu können, und haben für TV-Abonnements bezahlt, um Wiederholungsspiele in leeren, seelenlosen Stadien zu sehen, während Sie hinter den Kulissen an neuen Möglichkeiten gefeilt haben, uns noch mehr ausbluten zu lassen“, fügten sie hinzu.

Die Fangruppen sagten, sie wollten nicht mehr europäische Spiele sehen und wünschten sich eine gerechtere Verteilung der Ressourcen. „Wir fordern daher, dass Sie Ihre rücksichtslosen Pläne aufgeben. Wir fordern auch die Führungsgremien des Fußballs auf, keine Zugeständnisse mehr an die Eliteklubs zu machen und einzugreifen, um die Zukunft des Spiels zu schützen“, endete der Brief.

Die ECA reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.