Halbfinale in den Internationalen Cups: Wer hat die besten Karten?

Seit gestern ist klar, wer in der Champions League, der Europa League und der Conference League im Halbfinale steht. Da es keine Ziehungen mehr...

Seit gestern ist klar, wer in der Champions League, der Europa League und der Conference League im Halbfinale steht. Da es keine Ziehungen mehr gibt, sondern für jeden Pokal ein Turnierbaum besteht, wissen wir auch schon, wie die Halbfinalpaarungen aussehen. Wer hat die besten Karten, um den Finaleinzug im jeweiligen Turnier zu schaffen?

Kampf in der Königsliga

In der Champions League messen sich jedes Jahr die besten Vereine Europas, am Ende kann sich jedoch nur einer die begehrteste Trophäe auf Vereinsebene überhaupt sichern. Die diesjährigen Halbfinalisten kommen aus Italien, Spanien und England. Einige Favoriten wie Barcelona, Liverpool oder auch die Bayern sucht man jedoch mittlerweile vergebens in den ausstehenden Partien.

AC Milan gegen Inter Mailand

Derby-Stimmung in der Mode-Stadt. Mit der AC und Inter treffen zwei der weltweit berühmtesten Clubs nun direkt aufeinander. Man kennt sich aus jahrelanger Rivalität in der Serie A bestens und die AC (7) sowie Inter (3) konnten den Henkelpott schon mehrmals in die Höhe stemmen. Heuer sind beide Teams aus dem Meisterschaftsrennen ausgeschieden. Mit den Plätzen 5 und 6 in der Serie A ist der Titelgewinn nicht mehr möglich. Im nationalen Pokal wahrt sich zumindest Inter die Chance auf einen Titel. In den Direktduellen steht es auch 1:1 unentschieden, was eine Voraussage sehr schwer macht. Klar ist jedoch, dass ein Club im Finale aus der traditionsreichen Stadt am Po kommen wird.

Real Madrid gegen Manchester City

Mit den Spaniern und den Engländern treffen die wohl aktuell besten Teams Europas bereits im Halbfinale aufeinander. Doch das Duell könnte zumindest im Bereich CL unterschiedlicher nicht sein. Während Manchester City seit Jahren verzweifelt versucht, die begehrte Trophäe nach England zu holen, gelang dies Real bereits 14 Mal. Alleine in den letzten 10 Saisons gelang den Madrilenen 5 Mal der Coup und gilt daher als erfolgreichstes Team der Gegenwart. In den jeweiligen Ligen stehen beide Teams auf Platz zwei und haben noch alle Chancen auf den Titelgewinn. Im nationalen Cup steht Real nach einem 4:0 Sieg gegen Barcelona im Finale, Manchester City konnte sich bisher auch erfolgreich in den Halbfinal des FA Cups vorkämpfen. Somit tanzen beide Teams noch auf allen drei Hochzeiten und es geht darum, wer am Saisonende mehr Kräfte organisieren kann. Sollte Man City es tatsächlich schaffen, Real aus dem Turnier zu bugsieren, kommt dies dem Titelgewinn gleich.

Alles offen in der Europa League

Auch wenn die Europa League von manchen belächelt wird, so bietet sie Jahr für Jahr spannende und hochwertige Unterhaltung mit einigen der besten Teams Europas. Heuer stehen Vereine aus Deutschland, Spanien und wie in der CL zwei Vertreter aus Italien im Halbfinale.

Juventus Turin gegen Sevilla FC

Die “Alte Dame” misst sich gewöhnlicherweise in der Champions League. Dies macht die kommende Partie gegen Sevilla jedoch noch lange nicht zum Selbstläufer. Bei Juventus läuft es diese Saison nicht rund. Zwar besteht noch eine kleine Chance, die nationale Meisterschaft zu gewinnen, dafür müsste Napoli aber mehr als nur einmal straucheln. In der Coppa Italia steht man zwar im Halbfinale, doch man bekundete auch da viel Mühe. Mit Sevilla steht Juve der erfolgreichste Europa League Club der jüngeren Geschichte gegenüber: Seit 2005/06 konnten die Südspanier die Trophäe sechsmal in die Luft stemmen und gelten als EL-Spezialisten.

Bayer Leverkusen gegen AS Roma

Bayer legte zuletzt einen Lauf in der Bundesliga mit 4 gewonnenen Partien hin und zeugt von einer absoluten Topform. Obwohl man momentan gerade mal auf Platz 6 liegt, können sich die Leverkusener mit einem anhaltenden Lauf weiter nach oben arbeiten. Die AS muss in der Liga schauen, dass sie die zwei Mailänder Clubs hinter sich halten kann und den vierten Platz hält. In der EL konnten beide Teams zuletzt überzeugen. Die AS schlug Feyenoord in der Verlängerung 4:1 und bewies damit nach der 0:1 Niederlage mentale Stärke. Doch auch Leverkusen konnte nach dem enttäuschenden 1:1 im Hinspiel gegen Union SG mit einem 4:1 noch einen Gang zulegen. In dieser Partie entscheidet wohl die Formkurve im Mai, wer in den Final einziehen wird.

Spannung in der Conference League

In der Conference League, in der vor allem kleinere Vereine die Möglichkeit bekommen, sich international zu präsentieren, ist für zwei spannende Halbfinals gesorgt. Vereine aus den Niederlanden, England, Italien und der Schweiz kämpfen um den Finaleinzug.

AZ Alkmaar gegen West Ham United

Weder die Niederländer aus Alkmaar noch die Engländer von West Ham haben heuer noch die Chance auf einen Titel, mit Ausnahme des Gewinns in der Conference League. Während Alkmaar auf dem guten vierten Rang liegt, bekundet West Ham in der Premier League große Mühe und liegt nur auf Platz 15. Für die Londoner kann es sogar noch so weit kommen, dass man in den Abstiegskampf gerät. Jedoch lief es den Londonern in der Conference League gut und man konnte Gent mit einem 4:1 aus dem Turnier werfen. Alkmaar bekundete hier gegen Anderlecht mehr Mühe und konnte sich schließlich erst im Penaltyschießen durchsetzen. Die Waage zeigt hier eine leichte Übermacht von West Ham an.

ACF Fiorentina gegen FC Basel

Mit viel Mühe und Kampf konnten sich die Schweizer vom Rheinknie in den Viertelfinals gegen Nizza durchsetzen. Erst in der Nachspielzeit gelang den Baslern der Siegtreffer und ließ sie im fremden Stadion jubeln. Auch in der heimischen Liga harzt es gewaltig und man steht im Endspurt lediglich auf Platz 6 von 10. Die Fiorentina hat auch alle Ziele aus den Augen verloren und setzt sich mit dem 9. Platz in der Serie A im Mittelfeld fest. Für beide Vereine ist die Conference League Trophäe also der letzte Ausweg, um die Saison erfolgreich zu gestalten. Das Momentum liegt momentan bei der ACF, da die letzten 3 Partien gewonnen werden konnten.

Für Spannung ist bei allen sechs Partien in den 3 Pokalen gesorgt. Die Hinspiele finden vom 9. bis 11. Mai statt und eine Woche darauf folgen bereits die Rückspiele. Es besteht also noch genug Zeit, sich die Teams anzuschauen und sich selbst ein Bild der Ausgangssituation zu machen. Danach kann es sich für Wettinteressierte auch durchaus lohnen, sich noch einen passenden Wettanbieter rauszusuchen, da man die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Wette bereits geschaffen hat und maximal profitieren kann.