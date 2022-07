Vorstandschef Oliver Kahn erhöht den Druck auf Trainer Julian Nagelsmann

Eine Saison wurde von den Bayern gespielt und es kam lediglich zu einem Titel, was Oliver Kahn als Vorstandschef mehr als fragwürdig empfand. „Wir...

Eine Saison wurde von den Bayern gespielt und es kam lediglich zu einem Titel, was Oliver Kahn als Vorstandschef mehr als fragwürdig empfand. „Wir sind Bayern München und stehen in der Verpflichtung, erfolgreich zu sein.“ Nun wird der Druck auf Julian Nagelsmann erhöht, denn er wurde verpflichtet und man hat sich so einiges von ihm erhofft. Seine Aufgabe ist es junge Spieler heranzuführen, ihr Potenzial zu fördern und sie sich richtig entwickeln zu lassen. Sicherlich ist ein Meistertitel sehr gut und auch das Minimum, jedoch auf Dauer ist dies nicht ausreichend. Wer jedoch den Bayern mehr zutraut wie z.B. die Champions League, der kann auf wetten.com den passenden Wettanbieter mit Bonus für die nächste Langzeitwette finden. Oliver Kahn erhöht jedoch nicht nur den Druck auf Julian Nagelsmann, sondern auch auf einige Spieler, die zuletzt ihr Können keinesfalls unter Beweis gestellt haben. Hierzu zählen Profis, wie Serge Gnabry, aber auch Leroy Sane.

Es ist jetzt die Rede davon, dass der Münchener Verein sich Unterstützung ins Haus holt. Die Rede ist von Mathijs de Ligt. Er war erfolgreich als Abwehrspieler bei Juventus Turin und soll zukünftig die Bayern unterstützen. Es soll diesbezüglich erste Verhandlungen in Italien gegeben haben. Im TV Fußball schauen und keine wichtigen Tore mehr verpassen. Neuigkeiten über den 22 jährigen Niederländer gibt es ebenfalls, so ist man immer auf dem neusten Stand. Bei Mathijs de Ligt gibt es jedoch ein nicht unwichtiges Problem, denn der Marktwert des Spielers liegt momentan bei 70 Mio. Euro. Hier ist natürlich fraglich, ob Bayern München und Juventus Turin hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

​Bayern München haben weitere Wunschspieler

Neben Mathijs de Ligt haben die Bayern ihre Fühler noch weiter nach Profispielern ausgestreckt, die sie für sich gewinnen können. Die Rede ist hier beispielsweise von Konrad Laimer vom RB Leipzig. Doch auch hier tun sich die Bayern etwas schwer, denn es wird eine Ablösesumme von 30 Mio. Euro gefordert. Die Bayern sind jedoch der Meinung, dass eine solche Summe viel zu hoch sei und sie nicht gewillt sind, diese zu bezahlen. Wie es hier weitergehen wird, bleibt also ebenfalls abzuwarten.

Es war zudem einmal die Rede von dem Superstar Christiano Ronaldo. Er gehört zu den Besten, doch Oliver Kahn schließt einen solchen Transfer aus, da er der Meinung ist, dass Ronaldo keinesfalls in die Philosophie von Bayern München passe. Des Weiteren fragen sich die Fans natürlich, wie es mit dem Torjäger Robert Lewandowski weitergehen wird. Es ist jedoch die Rede davon, dass er zu Leistungstests erscheinen wird und man ihn dann auch zum Training zulassen würde. Wir dürfen also gespannt sein, ob es tatsächlich dazu kommen wird.

Der Coach Julian Nagelsmann möchte sich momentan zu der Situation bei Bayern München noch nicht äußern. Er spricht davon, dass er eher die Gesamtsituation sieht. Eines steht jedoch fest, Bayern München muss die Dinge in Zukunft besser machen, damit die Mannschaft den elften Titel holen kann. Des Weiteren möchten sie natürlich auch in anderen Wettbewerben ganz vorne stehen und weiterkommen. Eines ist jedoch absolut sicher, Bayern München arbeitet an einer Lösung und wird sicherlich in naher Zukunft einen neuen Spieler präsentieren. Wer das sein wird und wann es dazu kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten.