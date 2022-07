Noah Ohio unterschreibt bis 2026 in Belgien

Wie es zu erwarten war, hat der Ex-Austrianer Noah Ohio bei RB Leipzig keine Zukunft. Nun steht fest, dass der nigerianisch-stämmige Niederländer nach Belgien...

Wie es zu erwarten war, hat der Ex-Austrianer Noah Ohio bei RB Leipzig keine Zukunft. Nun steht fest, dass der nigerianisch-stämmige Niederländer nach Belgien wechselt. Ohio unterschreibt bis Sommer 2026 bei Standard Lüttich.

Der 19-jährige Stürmer, der für die U19-Nationalelf der Niederlande aufläuft, wechselte bereits im Alter von 12 Jahren in den Nachwuchs von Manchester United, kickte danach auch in der Jugend von Manchester City und schließlich Leipzig. Im Zuge einer halbjährigen Leihe mit Vitesse Arnheim kam Ohio nur auf vier Kurzeinsätze. Im Sommer 2021 wechselte er für ein Jahr zur Austria.

Auch bei den Veilchen gehörte der pfeilschnelle Offensivspieler nicht zum Stamm, war aber stets als Einwechselspieler gefährlich. In 31 Partien für die Austria brachte er es auf sechs Tore und zwei Assists. Von Beginn an spielte er allerdings nur zehnmal.

Nun trat der einstige belgische Topklub Standard Lüttich, der aktuell in einer schwierigen sportlichen Situation ist, auf den Plan und verpflichtete Ohio fix. Der zehnfache Meister hatte zuletzt den kongolesischen Stürmer Jackson Muleka um 3,4 Millionen Euro an Besiktas abgegeben und war auf der Suche nach einem Ersatz, den man nun in Ohio fand.

Lüttich war einst als brillanter Ausbildungsverein bekannt. Aus der Talenteschmiede der Belgier stammen Spieler wie Marouane Fellaini, Axel Witsel, Dieumerci Mbokani und Emile Mpenza.