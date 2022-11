Warum Online Casinos traditionellen Spielbanken vorzuziehen sind

Dem Dealer beim Austeilen der Karten zusehen, Gegenspielern beim Poker eine Reaktion entlocken, das Rattern des Automaten beim Münzeinwurf vernehmen – all das sind...

Dem Dealer beim Austeilen der Karten zusehen, Gegenspielern beim Poker eine Reaktion entlocken, das Rattern des Automaten beim Münzeinwurf vernehmen – all das sind Dinge, die man nur in einem landbasierten Casino tun kann. Zugegeben, die einmalige Atmosphäre klassischer Spielsalons hat ihren besonderen Reiz, nicht umsonst zieht es nach wie vor unzählige Gäste in die meist noblen Etablissements. Doch alle, denen es beim Glücksspiel weniger auf das Drumherum, sondern vielmehr auf die Essenz des Spielens ankommt, sind in Online Casinos besser aufgehoben.

Wer jetzt in Österreich oder in einem Online Casino Schweiz neu einsteigen will, findet zahlreiche Anbieter, bei denen man sich direkt auf die Jagd nach Gewinnen begeben kann. Dabei bietet das Spiel im Internet enorm viele Vorteile, wie wir Dir in den folgenden Abschnitten zeigen werden.

Es entstehen deutlich weniger Kosten

Bevor es in einer herkömmlichen Spielhalle losgehen kann, sind zuerst einmal einige Ausgaben einzuplanen. Die können sich durchaus zu einem beachtlichen Betrag summieren, weshalb der Besuch eines traditionellen Casinos gut überlegt sein will und eher als besonderes Event zu verstehen ist.

Beispielsweise müssen Kosten für die An- und Abreise bedacht werden, sofern die nächste Spielbank nicht direkt vor Ort zu finden ist. Oft wird der Casinoabend auch gleich mit einer Städtereise verbunden, schließlich befinden sich die berühmtesten Glücksspielpaläste in größeren Städten oder im Ausland. In diesem Fall kommt dann noch die Zimmermiete in einem Hotel dazu. Außerdem gibt es gerade in besonders traditionsreichen Spielsalons noch immer teils strenge Kleidungsvorschriften, den berühmt-berüchtigten Dresscode. Das Abendkleid für die Dame und den Smoking für den Herrn leiht man sich am besten aus, um die Kosten im Rahmen zu halten.

Bedenken sollte man auch, dass die Preise für Essen und Drinks in Casinos nicht gerade niedrig sind. Die Verköstigung während des Aufenthalts an den Tischen und Automaten kann also recht teuer werden. Hinzu kommt, dass es üblich ist, den Croupiers von Zeit zu Zeit etwas Trinkgeld zukommen zu lassen. Der sogenannte Tronc wird später unter den Angestellten des Hauses aufgeteilt.

All diese Kosten entfallen im Online Casino. Für den Start ins Spiel muss man nicht mehr tun, als sich auf der gewählten Plattform zu registrieren. Sobald etwas Guthaben auf den Account eingezahlt ist, können auch schon die ersten Einsätze riskiert werden.

Man kann jederzeit und überall spielen

Spielhallen im Internet haben immer geöffnet. Ihnen ist egal, ob Du abends auf der Couch, morgens nach dem Frühstück oder während der Pause im Büro spielen möchtest. Das bringt uns direkt zum nächsten großen Vorteil virtueller Glücksspielportale. Für den Besuch eines Online Casinos ist schon lange kein stationärer PC mehr nötig. Selbst ein Notebook, mit dem man bereits deutlich mehr Bewegungsfreiheit hat, muss man heute nicht mehr bemühen. Ein Smartphone oder ein Tablet und eine stabile Internetverbindung sind alles, was man braucht, um ein paar Runden am Slot oder einige Hände zu spielen.

Im Übrigen kommt es online niemals vor, dass alle Automaten besetzt sind oder kein Platz an einem Tisch frei ist. Während klassische Spielhallen naturgemäß in ihren Räumlichkeiten begrenzt sind, benötigen Internet Casinos im Prinzip gar keine Fläche. Sie können so viele Slots und Tische bereitstellen, wie gerade benötigt werden, so dass kein Spieler warten muss.

Bonusangebote helfen bei der Gewinnjagd

Sie sind das sprichwörtliche Salz in der Suppe und nur in Online Spielhallen erhältlich – die Rede ist von Boni. Mit ihnen kann man sich als Neuling den Einstieg in die Welt der Glücksspiele leichter machen oder als bestehender Kunde seine Guthabeneinzahlungen belohnen lassen. Als Prämien winken hier Bonusgeld oder Freispiele, nicht selten auch eine Kombination aus beidem. Die Casinobetreiber können ihre Promotionen frei gestalten, grundsätzlich gibt es aber nur zwei Formen, nämlich den Bonus mit und den Bonus ohne Einzahlung. Sie haben jeweils ihre Vor- und Nachteile, sind bei Spielern aber gleichermaßen beliebt.

Der Grund, aus dem Internet Casinos Gelder für Bonusangebote aufwenden, ist der hohe Konkurrenzdruck, der am Glücksspielmarkt herrscht. Jede Plattform muss dafür sorgen, Aufmerksamkeit zu generieren, um ihren Kundenstamm zu vergrößern. Als wirksamstes Marketinginstrument haben sich über die Jahre Promotionen erwiesen, weshalb sie auf praktisch allen Casinoportalen angeboten werden.

Häufig nimmt man auch automatisch an einem Treuesystem teil, sobald man sich als Kunde eines Online Casinos registriert hat. Für jeden Einsatz, der auf der jeweiligen Plattform vorgenommen wird, gibt es irgendeine Form von Punkten, die zu einem späteren Zeitpunkt in weitere Prämien getauscht werden können.

Die Auszahlungsquoten sind online besser

Eines der stärksten Argumente für das Spiel im Online Casino sind die gegenüber traditionellen Spielbanken deutlich höheren Auszahlungsquoten. Während Du in einer klassischen Spielothek mit Werten von höchstens 70 bis 75 Prozent rechnen darfst, sind beim Online Glücksspiel Auszahlungsraten von 96 Prozent oder mehr keine Seltenheit. Internet Casinos können deshalb so gute Quoten bieten, weil sie viel geringere laufende Kosten haben. So müssen etwa keine Räume angemietet oder Automaten teuer eingekauft und instand gehalten werden. Außerdem wird weniger Personal benötigt.

Du siehst, es ist sinnvoll, Online Spielhallen den Vorzug zu geben, wenn es Dir vorrangig auf das Spielen und Gewinnen ankommt. Das unvergleichliche Erlebnis eines Aufenthalts in einer landbasierten Spielbank können die Plattformen im Netz jedoch nicht bieten.