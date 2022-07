15 Millionen Ablöse: RB Salzburg bastelt an einer Transfer-Bombe

Laut französischen Medienberichten will RB Salzburg Lucas Gourna-Douath verpflichten. Dies wäre eine kleine Sensation, denn der 18-Jährige ist eines der größten Talente Frankreichs und wurde in der Vergangenheit auch von absoluten Top-Klubs gejagt. Wir wollen einen Blick auf den defensiven Mittelfeldspieler werfen.

Am gestrigen Abend twitterte der französische Hörfunksender RMC vom Interesse der Salzburger an dem jungen französischen Talent:

Übersetzung: „Lucas Gourna-Douath wird einen Vertrag mit Salzburg abschließen. Die beiden Vereine haben sich auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro geeinigt. Der Franzose wird somit der teuerste Neuzugang in der Geschichte des österreichischen Vereins werden.”

Dieser Transfer fällt etwas aus dem Rahmen, da RB Salzburg sonst um einstellige Millionenbeträge neue Spieler zu kaufen pflegt. Innenverteidiger Strahinja Pavlovic kam um sieben Millionen Euro, für Fernando von Shakhtar Donetsk legte man sechs Millionen Euro ab. Karim Konaté, eines der größten afrikanischen Talente in seinem Jahrgang, kostete bloß 3.5 Millionen Euro.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, der so wie Geschäftsführer Stephan Reiter seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, muss bei einer Ablöse von 15 Millionen Euro keine schlaflosen Nächte haben. Diesen Sommer nahm man mit den Verkäufen von Adeyemi, Aaronson und Kristensen über 75 Millionen Euro ein und in der Champions League winken weitere hohe Einnahmen.

Lucas Gourna-Douath stieg in der vergangenen Saison mit Saint-Étienne ab, war aber trotz seiner jungen Jahre einer der Leistungsträger seiner Mannschaft. Er spielte die fünftmeisten angekommenen Pässe, gewann die zweitmeisten Bälle im mittleren und eigenen Drittel von allen Spielern der Top-5-Ligen!

Lucas Gourna-Douath’s vs. teenage midfielders in Europe’s top five leagues in 2021/22:

◉ 741 passes completed (5th)

◉ 87 x possession won middle ⅓ (2nd)

◉ 56 x possession won defensive ⅓ (2nd)

◉ 45 tackles made (4th)

◉ 28 fouls won (5th)

Don’t ignore the 18-year-old. 🤫

— Squawka (@Squawka) June 18, 2022